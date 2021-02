De nouvelles fonctionnalités payantes pour Google Photos

Publicité

A la suite du lancement de son nouvel éditeur d’images, Google annonce l’arrivée prochaine de fonctionnalités inédites de retouche de photos et vidéo via son application Google Photos. Il s’agira d’options assez simples à utiliser qui permettront à de nombreuses personnes de sublimer de vieilles comme de récentes images. Elles ne seront tout de même pas accessibles à tous car il faudra payer pour en profiter.

Des options de retouche photos et vidéo arrivent sur Google Photos

Après plusieurs jours de rumeurs, Google vient de confirmer l’information. La Firme américaine de Mountain View a officialisé l’intégration à venir de nouvelles fonctions de retouche des photos et vidéo dans son application Google Photos. Plus d’une trentaine de nouveaux paramètres seront rajoutés à ceux déjà existants. Pour la retouche des photos, on devrait retrouver : le mode portrait (avant et après la capture) avec des lumières, le flou d’arrière-plan, les filtres variant selon le type du cliché découlant de l’intégration de l’intelligence artificielle (AI). Quant aux fonctionnalités vidéo, elles permettront d’orienter ou de raccourcir les vidéos selon les convenances. Les filtres également seront proposés pour une meilleure gestion du contraste et de l’intensité des images.

Des fonctionnalités pas encore disponibles et qui seront payantes

Google annonce que ses futures nouvelles fonctions de Google Photos seront accessibles, en partie, dans son offre Google one. Elles seront donc, en partie, payantes. En effet, les options de retouche des vidéos seront disponibles gratuitement et ouvertes à tous les utilisateurs de l’application sur iOS et Android. Par contre, pour profiter pleinement des nouveaux paramétrages concernant les photos, il va falloir souscrire à l’une ou l’autre des offres de Google One. Il s’agit des forfaits de stockage variant entre 2 euros et 10 euros par mois. Ces abonnements conditionneraient d’ailleurs bientôt l’hébergement gratuit et illimité des clichés de photos et de vidéos. En définitive, l’accès aux nouvelles fonctions de retouche vidéo ne peut se faire sans celui aux options de retouche photos. Il va falloir payer impérativement.

Publicité