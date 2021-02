Foot en streaming gratuit 2021 : Comment se protéger ?

Publicité

Le football en streaming est un moyen employé par des millions de téléspectateurs afin d’avoir accès aux meilleures affiches. Elle permet au téléspectateur de payer seulement pour ce qu’il souhaite voir et pas plus. Une option qui être très avantageuse quand on est peu fan de football, mais peut devenir très onéreuse pour les mordus du ballon rond. Ces derniers utilisent parfois des canaux illégaux pour soulager les factures. Ce qui n’est pas sans risques.

De plus en plus d’internautes ont recourt aux plateformes illégales de streaming pour suivre des affiches alléchantes des grands championnats du monde. Une option préférée certainement parce qu’elle permet certainement de payer parfois moins qu’un abonnement mensuel. Elle expose pourtant les utilisateurs deux dangers majeurs. Le premier risque est celui de la propagation de virus et autres malwares. Ces logiciels corrompus sont très fréquents lorsque vous utilisez des liens non reconnus par les propriétaires de droits télé pour suivre les matchs. Le second danger concerne la fuite de vos données personnelles sur vos smartphones, tablettes, PC. Les cybercriminels se servent très souvent des sites illégaux de streaming comme appâts dérober des informations à des individus.

Voici quelques exemples de sites que vous pouvez utiliser pour du streaming gratuit : (à vos propres risques bien entendu)

Les solutions pour se mettre à l’abri des dangers

La plupart des liens permettant d’accéder à des plateformes de streaming gratuitement recommande d’utiliser des VPN «gratuits ». Une gratuité qui n’existe pas en réalité, car si le service n’est pas payé en argent, il l’est par d’autres moyens. Il existe des VPN payants pouvant vous permettre de suivre vos affiches préférées de football en streaming sans risques. Les VPN premium, par exemples, vous offre un tunnel de sécurité renforcée avec près de 256 bits de cryptage. Ils exécutent les services moyennant des frais mensuels, équivalents en général à moins de 10 euros, à payer. Toutes les publicités malveillantes sont donc bloquées pour une protection absolue des informations de l’utilisateur. Ce dernier disposera aussi d’une connexion plus rapide et d’une passante privée qui lui permettront de pouvoir lire tout genre de contenu.

Nous vous recommandons de ce fait ces VPN payants et sérieux :

Nous ne recommandons pas spécialement NordVPN qui est trop mis en avant malgré des polémiques et ses origines. Nous avons testé ZenMate dans un article complet ici.