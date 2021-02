Google utilise Face ID et Touch ID pour sécuriser vos onglets

Publicité

La sécurisation des données des internautes est importante quand ces derniers sont déconnectés. Elle l’est plus encore quand les internautes accèdent à leurs comptent et ouvrent plusieurs onglets pour plusieurs actions simultanées. Google apporte une nouvelle façon de sécuriser ces onglets ouverts dans son application Chrome. La Firme de Mountain View intègre l’indentification faciale (Face ID) et celle par empreintes digitales (Touch ID) pour une meilleure visualisation.

De nouvelles techniques de sécurisation d’onglets chez Google

A l’instar de nombreux autres géants du numérique (les GAFAM), Google s’est lancé dans l’adoption de nouvelles mesures visant à protéger la vie privée des utilisateurs de son navigateur Google Chrome. Consciente des vulnérabilités auxquelles sont exposés les internautes, surtout quand ces derniers sont en ligne, la Firme californienne a poussé les recherches pour une meilleure sécurisation des données personnelles sur ses plateformes. Ainsi, la dernière version bêta Chrome 89, pour iOS, propose une identification Face ID ou Touch ID lors de chaque visualisation d’onglets. En effet, vos onglets non fermés mais réduites, sur iPad ou iPhone seront verrouillés automatiquement. Il faudra une identification faciale, Face ID ou des empreintes digitales, Touch ID pour les déverrouiller el les afficher à nouveau.

Une nouvelle campagne de séduction pour Chrome

Sur un marché où son navigateur, Chrome, est confronté à de solides concurrents (Firefox, Safari, Opéra, Edge…), Google doit sans cesse innover pour se faire adopter par davantage d’utilisateurs. Après Google Drive et son système d’authentification biométrique, la Firme de Mountain View lance la technologie de déverrouillage d’onglets par indentification Face ID et Touch ID, intégrée au Chrome bêta des iPad et iPhone. Elle prend, ainsi, une longueur d’avance sur de nombreux autres développeurs, dont Apple. Grâce à un simple paramétrage au niveau de l’option confidentialité, plus personne d’autre que l’utilisateur de l’Apple mobile ne pourra regarder les onglets sans une authentification. La campagne de séduction de Google devrait se poursuivre bientôt avec l’expansion de la nouvelle technologie de sécurisation des onglets aux autres appareils non iOS, utilisant une version différente du Chrome bêta.

