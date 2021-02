Publicité

Déjà réputé pour être l’un des réseaux sociaux récoltant le plus de données personnelles de ses abonnés, Facebook compterait aller plus loin dans cette collecte d’informations. Mais cette fois, l’entreprise de Marc Zuckerberg souhaite œuvrer pour le bien-être des internautes en mettant à leur disposition une montre connectée capable de recueillir des données sur leur santé.

Bientôt une nouvelle venue dans le monde des montres connectées

Facebook ne cesse pas de multiplier les idées pour diversifier ses sources de revenus. Après son entrée dans l’univers des casques de réalité virtuelle (avec Oculus 1 et 2), le groupe californien réfléchirait à se lancer à l’assaut du marché des montres connectées. En effet, le réseau social préparerait une montre connectée, basée sur Android. Elle sera semblable à l’Apple Watch et aux autres modèles de Fitbit, en termes de fonctionnalités. Le bracelet proposera des fonctions sociales (réponses rapides aux messages), sportives (comparaison d’entraînements entre amis, interaction avec un coach sportif) et capable d’informer son utilisateur par rapport à sa santé. Par contre, Facebook devrait développer sa montre connectée avec une version open source dérivée de Wear OS et une connexion data offrant beaucoup plus d’indépendance. La montre connectée pourrait ne pas avoir besoin de se connecter par Bluetooth à un smartphone pour fonctionner.

La montre annoncée serait à priori destinée à renseigner l’utilisateur sur sa santé. Mais, de nombreuses informations, notamment sur son délai de lancement et son prix de vente, laisseraient planer des soupçons d’autres intentions nourries par Facebook. En effet, le prix de vente de la montre connectée est annoncé très proche du coût de production. L’intérêt du groupe ne serait donc pas d’améliorer ses revenus. En plus, le nouveau bracelet Fitbit devrait être lancé avant la fin de l’année prochaine avec un modèle plus amélioré dès l’année suivante. Un délai qui semble bien court pour la réalisation d’un tel projet. L’idée d’une montre connectée pourrait être une parade du réseau social pour contourner le respect de la vie privée et récupérer davantage de données des utilisateurs.

