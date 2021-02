Nintendo Switch, la prochaine génération en cours de conception

Publicité

Avec 80 millions de consoles écoulées en 4 ans seulement, Nintendo réalise avec la Switch un énorme carton. En effet, en mars 2021 la Switch fêtera ses 4 ans et selon le PDG de Nintendo, la console a encore une belle durée de vie devant elle.

Nintendo Switch, la moitié de son cycle de vie est atteint

Le PDG Shuntaro Furukawa le confirme dans un entretien accordé au site japonais The Nikkei.

Le cycle de vie peut encore être prolongé. (…) Je n’ai pas du tout décidé en quelle année elle sortira. Cependant, nous faisons toujours de la R&D [de recherche et développement]. Les équipes de développement matériel et logiciel travaillent en étroite collaboration dans le même département pour réfléchir à de nouvelles propositions de divertissement. L’idée est de fabriquer un matériel unique, nous devons faire diverses préparations pendant plusieurs années […] Le facteur décisif pour la commercialisation finale est : pouvons-nous créer une nouvelle expérience ? https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/00119/00107/

En effet, la Nintendo Switch n’est qu’à la moitié de sa vie. La nouvelle console devrait donc arriver pour 2024 ou 2025. Pour Nintendo, la priorité est donc de sortir des jeux attractifs pour en faire de nouveaux hits tel qu’Animal Crossing en 2020. Sans aucun doute, les titres comme Metroid Prime 4, ou la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild vont contribuer à la prolongation de la durée de vie de la console.

Publicité

La remplaçante de la Switch en cours de conception

Nintendo est donc seulement en phase de recherche et de développement. L’objectif est de trouver la nouvelle console qui fera un aussi gros carton. En attendant cela, il est probable que d’autres pistes soient à l’étude comme de nouvelles déclinaisons de la Switch. Nintendo a déjà lancé une variante avec sa Switch Lite, il est donc possible que la firme renouvelle l’opération. De nombreuses rumeurs évoquent une Switch “Pro” ou une Switch “4K”. Le lancement à mi génération d’une variante à déjà été effectué par Microsoft et Sony comme la PS4 Pro par exemple. Cela permet d’offrir plus de performances avec le même catalogue de jeux et donc de prolonger le cycle de vie.

Il va donc s’agir pour Nintendo de lancer son nouveau produit au bon moment. Il faudra donc patienter encore un certain temps avant de voir une toute nouvelle console. Par ailleurs, il est très possible de voir débarquer assez rapidement une variante de la Switch.