Switch Pro : écran OLED et 4K pour la nouvelle console Nintendo ?

Riche d’un engouement sans précédent, la Switch a le vend en poupe. Cependant, face à la concurrence et aux avancées technologies, la console aurait bien besoin d’un petit rafraichissement. Les rumeurs sont donc de mise depuis un bon moment autour d’une Nintendo Switch Pro. Nous apprenons d’ailleurs aujourd’hui de plus amples détails sur la console. Au programme : écran OLED, 4K, un processeur dans le dock…

Après la Switch Lite en 2019, les joueurs n’attendent qu’une chose : la version Pro de la console de Nintendo. Une déclinaison qui apporterait plus de performances pour faire tourner des jeux plus gourmands en ressources, mais aussi avoir une meilleure qualité d’image. Le leaker réputé SciresM a dévoilé hier de nouvelles informations sur cette version améliorée de la console.

De nouvelles informations sur la Nintendo Switch Pro

Même si la dernière console de Nintendo a déjà deux versions, cela ne suffit pas aux joueurs. Habitués à la génération Nintendo DS et leur multiple déclinaison, ceux-ci sont en droit d’attendre une version plus élaborée de la console. Les rumeurs sont donc de mise et le leaker SciresM vient de dévoiler des renseignements supplémentaires sur la future Switch Pro.

Un écran OLED compatible 4K

Pour commencer, l’informateur déclare que Nintendo travaillerait sur une version améliorée de la Switch depuis maintenant un an et demi, voire deux ans. Le nom de code de cette Switch Pro serait Aula. Selon lui, les informations contenues dans le firmware feraient mention de la 4K. SciresM constate d’ailleurs la présence du support d’une puce Realtek se présentant comme un processeur 4K UHD. Le leaker ajoute que celle-ci pourrait être directement implémentée dans le dock de la console.

Une mise à niveau serait aussi présente au niveau de la qualité de l’écran. En effet, l’homme avance que la console disposerait d’un meilleur écran. Pour cela, Nintendo aurait fait le choix d’une dalle OLED.

Nouveau processeur et meilleure autonomie

Par la suite, on apprend que la Nintendo Switch Pro pourrait être utilisée en mode portable et docké, contrairement à la version Lite. Le processeur du projet Luna serait un SoC Mariko. Le leaker a en effet constaté de manière répétée la mention de ce dispositif dans le code. Ce composant pourrait selon SciresM offrir un meilleur refroidissement ainsi qu’une meilleure autonomie que la génération précédente de Switch.

Vraies ou fausses, les informations décriées n’auront une réelle valeur que lorsque Nintendo officialisera la Switch Pro. Cependant, l’amélioration de la résolution de la console semble de plus en plus véridique. En effet, nous avions appris en octobre dernier que Nintendo commençait à contacter certains studios de jeux vidéo afin de leur demander de préparer leurs jeux pour la 4K.

