Les réseaux sociaux bloquent les comptes de Donald Trump (Twitter, Facebook, Instagram…)

La situation en cesse de se compliquer pour le président des États-Unis sortant. Donald Trump se fait en effet bloquer à tout va sur les réseaux sociaux depuis hier suite aux évènements ayant eu lieu au Capitole. Les sanctions pourraient aller jusqu’à un bannissement définitif de certains comptes.

Lors de la session parlementaire réunissant les sénateurs afin de confirmer la victoire de Joe Biden, des partisans de Trump se sont infiltrés dans le Capitole à Washington. Suite à ce mouvement inédit, Donald Trump s’est fait suspendre les comptes de ses réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et YouTube.

Les GAFAM réagissent en bloquant les comptes de Donald Trump

Depuis de nombreuses semaines, Donald Trump réfute les résultats des élections américaines dans les médias et principalement les réseaux sociaux. Attisant de plus en plus ses partisans, certains d’entre eux ont réussi à s’introduire dans le Capitole hier. Mettant en pause la séance de validation des résultats de l’élection, le dirigeant a continué de communiquer sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram et YouTube.

Suite à la publication d’une vidéo où Donald Trump déclarait encore une fois que l’élection avait été volée par Joe Biden suite à des fraudes et invitait les manifestants à rentrer chez eux et rester au calme, les réseaux sociaux ont sévi à l’encontre du président.

Twitter a décidé dans un premier temps d’empêcher les retweets, likes et réponses à la publication vidéo. Le réseau social a ensuite décidé de supprimer les deux derniers tweets du président ainsi que de bloquer le compte de Donald Trump pendant une durée de 12 heures.

L’entreprise justifie cette action suite à une violation de la politique d’intégrité civique par le dirigeant. De plus, le compte pourrait être supprimé si trois autres tweets pointés par le réseau social ne sont pas supprimés avant la fin de ce blocage.

Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube ont ensuite agi en conséquence en bloquant durant 24 heures les comptes de Donald Trump.