Dans le souci permanent d’innover et de rivaliser avec les plus grands constructeurs de smartphones et accessoires d’Europe et d’Amérique, Xiaomi s’inscrit dans une création dynamique. Ainsi, le deuxième grand constructeur chinois de smartphones a décidé d’entrer dans le marché des montres et enceintes connectées en inventant la Mi Smart Speaker et la Mi Watch Lite. Deux nouveaux joyaux de la marque dont le lancement vient d’être effectué en France. Vous saurez plus sur ces deux gadgets en lisant cet article.

L’enceinte connectée de Xiaomi : le Mi Smart Speaker

Xiaomi entend désormais s’inscrire, dans l’univers des enceintes connectées, comme un sérieux concurrent de Google et Amazon avec l’invention du Mi Smart Speaker. Avec pour atouts majeurs son look sympathique et surtout son prix très abordable, cette enceinte au design simple devrait très vite se faire une place sur le marché des produits de son rang et de sa catégorie. On peut citer comme signe distinctif sur sa partie supérieure, son panneau tactile pour une manipulation plus aisée et son anneau de lumière LED où se combinent les couleurs lors de l’exécution des tâches. Le Mi Smart Speaker affirme aussi son caractère par son haut-parleur de 12 Watts, sa compatibilité avec de nombreuses plateformes numériques telles que : Spotify, YouTube, Google Play…, et son contrôle via Chromecast.

Mi Watch Lite, la montre connectée

Dans son élan de satisfaire ses utilisateurs dans toutes leurs activités, Xiaomi a lancé également, dans la semaine, la montre connectée dénommée Mi Watch Lite sur le marché français. Un produit qui est destiné aux sportifs à tous les niveaux (amateurs ou professionnels) pour leur permettre, via des fonctionnalités récentes, de contrôler tout sur : leur condition physique, l’altitude et la pression atmosphérique. Cette montre intègre plus de dix (10) modes d’entrainements (tapis roulant, course en extérieure, le trekking, cyclisme, la natation…) pour faciliter l’apprentissage à ces différentes disciplines. L’un de ses atouts est son écran à résolution avancée et l’autonomie de sa batterie. Elle est aussi disponible à un prix abordable, 49,99€ jusqu’au 24 janvier, puis 69,99€ sur le site officiel du constructeur.

