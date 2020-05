Stadia et Google Assistant enfin en harmonie

Peu de temps avant que ces lignes soient écrites se tenait Stadia Connect. Un évènement organisé par Google pour montrer les nouveaux jeux qui arriveront incessamment sous peu. De plus, quelques petites innovations cotées logicielles étaient apparues durant l’évènement. Cette fois-ci, Google vient d’annoncer de nouvelles options et même des nouveautés au niveau de la plateforme. Vous pouvez revivre l’article sur Stadia Connect en vous faisant un simple clic sur ce lien. Outre la grosse annonce du partenariat avec Electronics Arts, Google vient d’ajouter des téléphones compatibles avec Stadia. Nous pouvons souhaiter la bienvenue aux récents OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Ces deux téléphones viennent s’ajouter à la liste ci-dessous :

Google Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4, 4XL

Samsung S8, S8+, S8 Active, Note 8, S9, S9+, Note 9, S10, S10+, Note 10, Note 10+, S20, S20+, S20 Ultra

OnePlus 8, 8 Pro

Asus ROG Phone, ROG Phone II

Razer Phone, Razer Phone II

Des nouveautés intéressantes pour Stadia

Le service Google Assistant arrive enfin sur Stadia avec à la clef une nouvelle façon d’utiliser le service de cloud gaming. Grâce à Google Assistant, il est désormais possible de démarrer un jeu directement avec la commande vocale « Ok Google, jouer à Assassin’s Creed Valhalla » par exemple. Cependant, tout n’est pas rose dans cette nouveauté. Google avait l’intention d’implanter Google Assistant et de s’en servir au moment opportun pour se débloquer d’une situation difficile donc un peu de patience. Enfin une autre nouveauté intéressante, la possibilité de connecter la manette sans-fil sur son ordinateur portable ou de bureau. Elle est liée en passant par votre connexion Wifi de ce fait plus besoin de la connecter en filaire à votre ordinateur. Voilà, de petites nouveautés certes, mais qui peuvent s’étoffer peu à peu. Quelles fonctionnalités souhaitez-vous voir dans les mois et années à venir sur Stadia ?