StopCovid – Une date de sortie sans l’aide d’Apple et ni de Google

Cette application permettra d’avertir les personnes qui ont été en contact proche avec un individu atteint du Covid-19. StopCovid crée certaines divergences pour un bon nombre de la population française de la même manière que quelques ministres. Pourquoi ? La protection de la vie privée entre en jeu, de ce fait l’application n’est pas vue du bon œil. Edouard Phillipe a confirmé qu’un débat et un votre à l’Assemblée nationale aura lieu. Pour ainsi délibérer de la mise en place de l’application sur les différentes plateformes telles que Google Play Store ou encore l’AppStore. Une phase de test est prévue à partir du 11 mai. Par la suite, une présentation au parlement se fera pour une mise en place à compter du 2 juin.

StopCovid sans Apple et Google

Un partenariat entre les deux géants américains est sans sauf-conduits étant donné que l’application ne va pas dans le sens de la et surtout de la maîtrise du système de santé.

« Nous aurons une solution qui fonctionnera de manière très satisfaisante sur l’ensemble des téléphones et nous considérons que la maîtrise du système de santé, la lutte contre le coronavirus, c’est l’affaire des États […] pas forcément celle des grandes entreprises américaines » Cédric O – Secrétaire d’Etat chargé du Numérique

La solution proposée par Apple et Google ne nous convient pas en termes de protection de la vie privée et de maîtrise du système de santé. #StopCovid — Cédric O (@cedric_o) May 5, 2020

Des pays ont déjà adopté une application de suivi comme l’Australie avec CovidSafe avec plus de deux millions de téléchargements en moins de 48 heures. Dans l’hexagone, l’application sera téléchargeable et utilisable sur la base du volontariat. D’autres pays l’ont rendue obligatoire comme en Asie par exemple. Nous vous tiendrons informé sur l’avancement de cette application. Pendant ce temps, n’oubliez pas qu’il est essentiel de revoir totalement notre façon de vivre pour se protéger et préserver nos proches. Il vaut mieux protéger que guérir, la vie est importante. Nous remercions encore et davantage tout le personnel médical, le personnel dans les grandes et petites surfaces d’avoir fait leur maximum pour avoir rendu notre quotidien meilleur.