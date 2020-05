Halo 2 Anniversary – Enfin une date pour la version PC

Nous avons déjà dit dans un précédent article que Halo 2: Anniversary était en phase de bêta sur PC. L’attente fut brève, nous pourrons jouer dans peu de temps à Halo 2 Annversary. Celui-ci sera accessible sur Halo : The Master Chief Collection le 12 mai 2020. Nous pourrons compter sur une excellente remasterisation graphique du jeu. Le jeu va nous procurer une joie immense entre deux batailles grâce à de la 4K, un framerate illimité, un champ de vision ajustable et pleins d’autres réglages graphiques. Nous remercions Xbox Game Studios de faire plaisir à leurs fans inconditionnels en remettant au gout du jour la franchise Halo. Une franchise qui a marqué le temps, les âges et les mémoires.

Arrivée imminente d’Halo 2: Anniversary

Le jeu sera disponible avec 15 missions de la campagne ainsi que le mode multijoueur. Il y aura sept cartes disponibles sur l’édition Halo 2: Anniversary. Ils ont aussi inclus 25 cartes du jeu original ainsi qu’une refonte de la progression. Halo : The Master Chief Collection est accessible sur Steam au prix de 39,99 euros. Il est également accessible sur le Microsoft Store au prix de 39,99 euros également. Notez que si vous l’achetez sur PC, Halo : The Master Chief Collection sera également disponible sur la Xbox. Il est gratuit pour les utilisateurs du Xbox Game Pass.

Ce service offre de jouer au catalogue proposé par Xbox en illimités sur PC et Xbox One. Il est disponible au tarif de 3,99 euros par mois pour le Xbox Game Pass PC. Pour le Xbox Game Pass sur la console, vous devrez débourser 9,99 euros par mois. Il existe également une offre très intéressante, le Xbox Game Pass Ultimate. Cet abonnement permet de rassembler le Xbox Live Gold ainsi que les offres Xbox Game Pass PC et console pour le prix de 12,99 euros par mois. Retrouvez la liste des jeux Halo sur notre article dédié.