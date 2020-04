Halo: The Master Chief Collection prépare l’arrivée de Halo 2

Halo : The Master Chief Collection arrivé dans un premier temps sur Xbox One, en novembre 2014. Dans cette collection, nous pouvons jouer à Halo Reach, Halo : Combat Evolved Anniversary, Halo 2, Halo 3, Halo 3 : ODST et Halo 4 (suite chronologique à laquelle vous devez jouer). Les jeux ont été adaptés et mirent au goût du jour pour un rendu en 1080p avec du 60 fps. En décembre 2019, Microsoft a porté cette Halo : The Master Chief Collection sur PC. Il n’y a que Halo Reach et Halo : Combat Evolved Anniversary pour le moment. Cependant, Microsoft a ouvert une bêta menant à Halo 2 : Anniversary, cet opus s’ajoute alors par la suite à la collection. Pour accéder à cette bêta, vous devrez être inscrit au programme Halo Insider. Dans cette bêta, vous aurez l’occasion d’accéder à dix missions et par la même occasion de tester le mode multijoueurs.

PSA: All Ring 3 blockers have been resolved at this time for Halo 2 and Halo 2: Anniversary flighting to begin on Friday, 4/17. We will let folks know when buttons are being pressed for invites to roll out. Stay tuned to get tactical Marines! — Tyler “Postums” Davis (@343Postums) April 16, 2020

Halo Reach

Le jeu est sorti en 2010 après une première annonce à l’E3 2009. Il a réalisé notamment 200 millions de dollars en l’espace d’une seule journée et a été vendu plus de huit millions de fois à travers le monde. Dans cet opus, vous ne contrôlez pas Major, mais Noble Six avec son escadron. Il se trouve en fait être le premier de cette saga puisqu’il se passe un peu avant Halo : Combat Evolved Anniversary. Dans cet opus, nous nous retrouvons sur Reach une planète d’entraînement pour les soldats. C’est là que nous commençons cette aventure avec Noble Six et ses équipiers. À l’aube d’une invasion de covenants, ils sont obligés de les combattre pour fuir et alors protéger l’IA la plus célèbre du monde… Cortana.

Halo : Combat Evolved Anniversary

Le jeu est sorti en 2001 sur Xbox première génération. Par la suite, il a eu un portage vers Windows et Mac en 2003. C’est en 2011 qu’il a eu le droit à une version remastérisé. En novembre 2005, le jeu s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires, un excellent résultat pour l’époque. Suite à l’envahissement de Reach par les Covenants, le Pillar of Autumn s’échappe in extremis du Halo. C’est quelques temps après que nous commencions Halo : Combat Evolved Anniversary. Le vaisseau arrive suivi des covenants près d’un Halo de 10 000 kilomètres. L’abandon du vaisseau est alors ordonné suite à l’abordage des covenants. C’est dans cet opus que vous jouerez Major, le plus digne des spartans.

Halo 2 : Anniversary

Le jeu est sorti en 2004 sur Xbox première génération. En 2007, le jeu arrive sur PC ajoutant par la même occasion des armes, des cartes sur le multijoueur le tout avec un nouveau moteur graphique. En 2020, nous acquerrons le droit à une version remastérisé qui sera inclue dans la Halo : The Master Chief Collection sur PC au travers du Xbox Game Pass ou alors à l’achat. Dans ce second opus, les covenants ont décidé de complètement éradiqué l’espèce humaine de toute planète. C’est alors le Major accompagné de ses compagnons du Pillar of Autumn décide de faire à plusieurs reprises des voyages à vitesse lumières pour dérouter les humains de la Terre.

Halo 3

C’est le troisième opus de cette saga, il est sorti en 2007 sur Xbox 360. Dans cet épisode, votre chute du vaisseau vous mène sur Terre dans une vaste jungle. Vous râliez le soldat Johnson qui vous apprend que les humains et les Élites sont dorénavant dans le même camp. Le Major et ses compagnons partent à la recherche de Cortana et le Prophète afin de stopper celui-ci.

Halo 4

C’est huitième de la saga Halo et le nouvel opus d’une trilogie. Il est sorti le 6 novembre 2012 sur Xbox 360 aux Etats-Unis, Canada et France. Dans cette opus, nous retrouvons le Major après quatre ans passé dans son état de stase. Il est confronté à une Cortana qui souffre de Bipolarisme. Pour Major et Cortana, cette période est assez compliquée, mêlant une rébellion et bravoure, ces deux compères luttent encore une fois contre la menace qui les suis. Ils finissent par localiser leurs amis de l’UNSC qui les accueillent en Héros mais c’est le commencement d’un immense périple.