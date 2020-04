Volpy, une start-up française qui à le vent en poupe

L’occasion représente depuis une décennie une part non-négligeable du marché international. Cependant, l’occasion de smartphone est à double tranchant. Il suffit que nous tombions sur un vendeur mal intentionné pour perdre facilement de l’argent. Au demeurant, plusieurs sites en ont dressé leur plan d’action comme Back Market pour ne citer qu’eux. Cependant, une start-up Française tire son épingle du jeu, Volpy.

Qu’est-ce que Volpy ?

Pour beaucoup d’entre vous qui ont auparavant voulu acheter un smartphone, vous devez préalablement vendre votre ancien smartphone. En second lieu, vous deviez attendre de percevoir l’argent pour au final se procurer un nouveau. Volpy n’est pas du tout basé sur ce style de vente. Vous faites passer à votre smartphone un test depuis l’application. Par la suite, Volpy vous en propose un prix (avec des points) et vous n’acquittez que la différence une fois (l’échange) effectuée.

En effet, pour l’acheteur, il suffit d’effectuer une batterie de tests sur son smartphone depuis l’application Volpy*. Dans ce test, l’application vous fera tester le tactile de l’écran, le son, le vibreur, etc. Volpy vous fera une offre selon le type de smartphone que vous avez lors des tests. À titre d’exemple, un iPhone XS 256 Go comme neuf est repris avec l’équivalent de 15 000 points, le maximum.

À ce moment-là, l’application vous proposera des smartphones avec la différence déduite. Autre exemple, pour l’échange de notre iPhone XS contre un Samsung Galaxy S10+, vous ne paierez que 379 € au lieu de 799 €. En plus, le Samsung Galaxy S10+ est neuf et n’a jamais été ouvert. Il existe également plusieurs grade dont neuf à bon état, le prix en sera alors modifié en fonction de l’état.

Vous partez sur cet achat et acceptez l’offre pour le Samsung Galaxy S10+. Vous devrez alors créer un compte pour vous enregistrer sur Volpy. Lorsque l’échange accepté, Volpy vous enverra directement le Samsung Galaxy S10+ pour ne pas se retrouver sans smartphone. Lorsque vous le recevrez, vous disposerez de trois jours pour envoyer l’iPhone XS.

Les experts passent à l’action

Une fois que les experts de chez Volpy auront reçu l’iPhone, il passera une seconde batterie de test. C’est à ce moment là que le prix sera validé ou modifié. Place au paiement, il est possible de payer comptant, en trois ou quatre fois. Un système qui pourrait être mal vu par certaines personnes, mais il ne faut pas oublier le côté écologique. D’ailleurs, Volpy ont reçu de subventions et de prestigieux prix pour leur axe écologique. Qu’attendez vous pour être séduit ? Rendez-vous sur l’application Volpy disponible sur iOS*et Android*.