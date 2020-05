Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties du week-end (samedi 9 mai et dimanche 10 mai). Au programme aujourd’hui, le casque Apple se trouve un nom (AidPods Studio) et un prix, Gameloft offre 30 jeux smartphones et Facebook lance enfin son nouveau design.

Facebook se refait une beauté

Facebook travaille depuis un certain temps sur la refonte de ses différentes applications. Aujourd’hui, c’est la version web de réseau social qui vient de recevoir un redesign digne de ce nom. Annoncée lors de la conférence FB18 il y a un an, la refonte de Facebook.com tend à améliorer l’expérience utilisateur et à rendre l’interface plus ergonomique. Cette mise à jour ajoute le mode sombre et facilite la création et gestion des groupes, pages et évènements. La prévisualisation en temps réel ainsi que l’affichage d’un aperçu pour la version mobile sont aussi intégrés pour éviter des erreurs de publication. Ce relooking de l’extrême intervient avec la volonté de l’entreprise de Mark Zuckerberg de faire table rase du passé avec différentes histoires sur la vie privée qui ont terni l’image de la société depuis quelques années.

Le casque Apple se nommerait AirPods Studio, et on connait son prix !

Presque 4 ans après leur sortie, les AirPods (à lire : test des Airpods Pro) sont devenus un véritable objet de mode et un succès commercial pour la multinationale. Depuis plusieurs mois, des rumeurs sur un casque Apple font le tour de la toile et sa sortie approcherait petit à petit. Pour rappel, celui-ci devrait être un casque haut de gamme circum-aural (englobe l’oreille) avec potentiellement une réduction de bruit active. Ce casque a été d’ailleurs aperçu dans le code d’une version préliminaire d’iOS 14. Les coussinets seraient interchangeables comme avec les bracelets d’Apple Watch.

À travers un tweet, Jon Prosser a leaké de nouvelles informations concernant le futur casque Apple. Celui-ci s’appellerait AirPods Studio et serait vendu à 349 dollars. Cette nomination profiterait donc de la popularité de la marque AirPods. Le leaker avait d’ailleurs annoncé que le casque serait présenté à la prochaine WWDC le 22 juin.

Gameloft offre 30 jeux smartphones

Si vous êtes adeptes des jeux vidéo sur smartphone, vous avez sûrement déjà joué à un jeu de Gameloft. Il s’agit à l’origine d’Ubisoft, le célèbre studio de jeux vidéo français, qui propose depuis 20 ans maintenant du contenu pour les petits écrans. Et pour son 20ème anniversaire, le studio vous offre toute une panoplie de jeux pour votre mobile. Une trentaine d’entre eux sont désormais gratuits sur le magasin d’application de votre smartphone. En voici la liste :

Bubble Bash 2

Cérébral Challenge 3 : Secouez vos neurones !

Diamond Rush

Détective Ridley et la mystérieuse énigme

Abracadaball

Gangstar 2 : Kings of L.A.

Zombie Infection

Modern Combat 2 : Black Pegasus

N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance

Wild West Guns

Zombiewood

Alien Quarantine

My Life in New York

Vampire Romance

Miami Nights 2 : The city is yours !

Fashion Icon

Lover ou Loser 2

High School Connexion

Soul of Darkness

Hero of Sparta

Cannon Rats

Block Breaker Deluxe 2

Block Breaker 3 Unlimited

Motocross : Trial Extreme

Platinum Solitaire 3

Texas Hold’em Poker

Midnight Bowling 3

Midnight Pool

Avalanche Snowboarding

KO Fighters

On espère que les actualités du jour autour du Apple AirPods Studio, Facebook et Gameloft. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Retrouvez la Pause Café des jours précédents juste ici:

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti