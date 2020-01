Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes sur twitter. Au programme aujourd’hui, Facebook, Firefox et Insta360 action-cam !

Un nouveau design pour Facebook en approche

Déjà annoncée depuis 2019, la grande refonte de Facebook, baptisé F5, se finalise un peu plus. Certaines des nouveautés annoncées sont déjà implémentée dans le réseau social, bien qu’un nouveau design est sur le point de voir le jour.



L’interface, prévu pour avant le printemps prochain se veut plus légère avec des ressemblances avec l’application mobile. En effet, on remarque l’apparition d’une nouvelle barre de menu ainsi que la disparition de la teinte bleutée inhérente à Facebook pour du blanc. Mais la plus grande nouveauté reste le mode sombre qui sera intégré pour Facebook sur ordinateur. Une belle nouveauté pour les utilisateurs de Facebook. Avec déjà un mode sombre sur l’application messenger, il ne restera plus qu’au réseau social d’inclure un dark mode pour son appli smartphone.

Ce nouveau design devrait arriver avant le printemps.

Firefox se met à jour dans sa version 72





Mozilla vient de déployer la version 72 de Firefox, un navigateur respectueux de la vie privée. Au programme, l’ajout d’un mode picture in picture qui vous permet de « miniaturiser » et de détacher une vidéo dans une fenêtre indépendante (et en premier plan) de celle du navigateur. Ainsi, vous pourrez par exemple continuer à faire vos tâches habituelles tout en ayant un aperçu de la vidéo. Cette nouvelle fonctionnalité marche sur la plupart des sites comme Youtube, ou même Netflix.

Ce n’est pas tout ! Cette version introduit également un blocage par défaut des notifications utilisées par de nombreux sites. Pour rappel, ces notifications s’affichaient sous la forme d’une notification classique et fonctionnaient même quand le navigateur n’était pas utilisé. Désormais, une petite pop-up à côté de la barre d’adresse apparaît pour vous demander vos préférences en cas de nécessité. Enfin, le navigateur profite aussi d’une meilleure protection contre le pistage lors de vos sessions Web.

Cette mise à jour devrait se lancer automatiquement lors de votre prochaine session. Dans le cas contraire, allez simplement dans les préférences du navigateur pour lancer la mise à jour.

Insta360 One R, l’action-cam modulable

Insta360 a dévoilé sa nouvelle action-cam One R avec objectifs modulables. Ainsi, différents objectifs sont présents afin de capter vos moments sportifs: un double capteur 360°, un ultra grand-angle 4K et une optique 1 pouce co-développée avec Leica. Ensuite, on retrouve un écran tactile permettant de visualiser ce que vous filmez. La version Twin s’affiche à un prix de 480$ (objectif 360° + ultra grand-angle). La version avec uniquement l’objectif optique 1″ est quant elle à 550$.

