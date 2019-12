Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes sur twitter. Au programme aujourd’hui, Xbox Series X, Puma et Apple HomeKit !

Apple donne le code source de HomeKit

Homekit, introduit en 2014 avec iOS 8, n’a cessé de s’améliorer dans le temps. Malgré cela, dans le marché des objets connectés, Homekit reste en retrait par rapport à ses concurrents comme Google ou Amazon. Quoi qu’il en soit, Apple a mis en ligne le 18 décembre le code source d’Homekit sur GitHub. Ce dernier permettra notamment à n’importe qui de rendre un accessoire compatible HomeKit. Néanmoins, cette ouverture du code source n’est pas destinée aux fabricants d’objets connectés. En effet, les constructeurs ont à leur disposition une version commerciale qui elle, est payante. Cela correspond à la license MFI (Made for iPhone, iPad, iPod) que l’on peut déjà voir sur de nombreux accessoires pour les appareils iOS. Heureusement, cette licence permet aux fabricants de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités d’HomeKit qu’Apple ne publiera pas immédiatement dans sa version open source.

Puma se lance dans des chaussons pour gamers

Puma cherche à conquérir les joueurs d’eSport en lançant une paire de chaussons. Celle-ci vise à améliorer le confort pendant les séances de stream ou de compétition. Après avoir vu son rival fraternel Adidas signer avec Ninja (joueur le plus célèbre sur Fortnite) en aout dernier, l’autre équipementier allemand se devait de réagir en s’adressant directement aux joueurs. L’Active Gaming Footwear va permettre à ses possesseurs de jouer avec un confort supplémentaire. Un confort qui à un prix, 80 livres sterling pour une paire vendue juste au Royaume-Uni et en Australie. Cette bataille des équipementiers est une bonne chose pour la discipline qui ne se démarque plus par bien des manières des compétitions sportives.

La prochaine Xbox Series X sera rétrocompatible

Microsoft vient de lâcher une véritable bombe dans la guerre des consoles qu’elle mène face à Sony. En effet, la Xbox Series X, sera rétrocompatible avec tous les jeux sortis sur Xbox, Xbox360 et Xbox One. Voulant rallier le plus de gamer, toutes les sauvegardes, succès, gamescores ainsi que vos listes d’amis pourront aussi être transférés sur la nouvelle Xbox. Un geste fort qui nous permettra de replonger dans d’anciens jeux qui prenaient un peu trop la poussière. Reste maintenant à savoir quelle sera la réponse de Sony et de sa PlayStation 5 qui n’a encore officiellement rien déclaré sur une possible rétrocompatibilité de ses jeux.

