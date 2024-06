Test – HyperX Cloud Alpha Wireless : Confortable et performant

HyperX nous présente ici la nouvelle mouture d’un de ses best-sellers, cette fois-ci en version sans fil : le Cloud Alpha Wireless. Il tente de reprendre tous les points positifs du Cloud Alpha, sorti il y a quelques années déjà. Est-ce que c’est un pari réussi de la part de la filiale gaming d’HP ? C’est ce que nous allons essayer de voir tout au long de ce test.

Unboxing

Le packaging est relativement classique avec tout le nécessaire pour une utilisation rapide et surtout, plug and play. Pour cela, nous retrouvons une clé USB permettant de la connexion avec le casque, ainsi qu’un câble de rechargement. Ce dernier est en USB-C. On peut cependant regretter l’absence de pochette de rangement, qui aurait pu être pratique pour le transport.

Design

Comme d’habitude, le design de ce HyperX Cloud Alpha Wireless est reconnaissable entre mille. Son armature est faite d’aluminium, tandis que les coussinets sont en similicuir. Le bandeau est surpiqué de rouge et offre un très beau rendu visuel, mais également au toucher. Tous les boutons sont présents avec la gestion du volume sur le coussinet droit et le bouton d’alimentation et de désactivation du micro sur le côté gauche. Sur ce dernier côté sont aussi présents le micro (qui est détachable) ainsi que le port de recharge USB-C. Important de noter, le micro est détachable. Une option très pratique pour qui possède déjà un microphone séparé afin de ne pas être gêné lors de l’utilisation.

Les coussinets en similicuir à mémoire de formes sont très confortables, même lors de longues sessions d’utilisation. À voir dans le temps comment tiennent ces derniers, généralement moins durable que des coussinets en tissus. Le réglage de taille est ultra-simple et, de ce fait, il s’adaptera sans souci à la majorité des morphologies. Par ailleurs, le micro arbore une mousse permettant de filtre les petits bruits gênant lors de vos discussions.

Performances

Parlons un peu technique. Ce Cloud Alpha Wireless dispose de haut-parleurs à chambre double. Ces dernières permettent une de séparer le rendu des aiguës et médiums des basses, afin d’augmenter la clarté du son. Ce casque offre également une certification DTS : X, offrant un rendu virtuel en 3D qui augmentera grandement l’immersion dans les jeux vidéos, par exemple. Via l’application NGENUITY, disponible sur le Windows Store, vous aurez la possibilité de régler certaines choses. Comme l’activation du DTS:X, le volume du microphone et le volume global du casque. Il vous sera aussi possible de gérer des égaliseurs.

S’il y a une chose à ne pas oublier lorsque l’on parle de ce casque, c’est son autonomie. HyperX à fait un travail énorme pour proposer une longévité record, une première dans ce domaine. En effet, c’est pas moins de 300 heures que ce casque pourra tenir visser à votre tête sans passer par la case recharge. J’ai pu remarquer cette longévité exceptionnelle avec plusieurs mois d’utilisation loin d’une prise de courant.

Conclusion

Performance, endurance et confort. Ce sont les trois maitres mots de ce casque HyperX Cloud Alpha Wireless. Il sera un allié parfait pour tous les gamers aguerri, ou en devenir. Le design ainsi que les finitions sont aussi exemplaires, pas loin de la perfection. En effet, pour moi, des coussinets en tissu (ou du moins la possibilité de changer) auraient été parfaits. Parlons maintenant de ce qui fâche, le tarif. Et ce dernier pourra en rebuter quelques-uns. En effet, qui dit performances et confort de haute volée, dis tarif relativement élevé. Comptez effectivement 229.99€ sur Amazon (181.26€ à l’heure où j’écris ces lignes).

Produit disponible sur HyperX Cloud Alpha Wireless – Casque de jeu pour PC

Voir l'offre 112,70 €