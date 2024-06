TUTO – Comment réparer un chargeur iPhone ?

En général, les chargeurs de téléphone ont la vie dure. Ils sont tordus, emmêlés, malmenés, ce qui fait qu’à la fin, nous nous retrouvons avec un chargeur déchiré ou abîmé. Avant que nous ne remarquions que notre chargeur iPhone est abîmé, il se peut que l’on ait juste constaté que notre iPhone ne charge plus. Et, après s’être assuré que ce n’est pas notre smartphone qui avait subi des dommages, nous avions constaté que c’était le chargeur qui faisait des siennes. Mais est-ce possible de réparer un chargeur iPhone soi-même ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Réparer soi-même son chargeur iPhone : Une bonne ou une mauvaise idée ?

Vous vous sentez peut-être l’âme d’un MacGyver et vous estimez pouvoir réparer votre câble pour éviter d’en acheter. Cependant, les avis sont mitigés concernant le fait de réparer soi-même son chargeur iPhone.

D’un côté, il y a ceux qui disent que réparer le câble d’un chargeur iPhone est possible à condition d’être bien équipés pour éviter tout risque d’électrocution. De l’autre côté, d’autres affirment qu’il ne faut pas réparer un câble d’iPhone cassé car un câble bricolé risque d’endommager votre iPhone.

Si vous constatez des signes de détérioration sur votre iPhone (fils du câble apparents ou dénudés), l’idéal reste de le remplacer par un chargeur. Cependant, si vous tenez à essayer de réparer votre chargeur iPhone par vos propres moyens, voici quelques moyens pour y parvenir.

Réparer son iPhone avec le ressort d’un stylo et un pistolet à colle

Pour cette première méthode, il faudra :

Placer le ressort du stylo sur la partie endommagée du câble

Appliquer ensuite de la colle sur le ressort à l’aide d’un pistolet

Laisser la colle sécher pendant au moins une heure.

Réparer votre iPhone à l’aide d’un cutter

Cette méthode consiste à :

Sectionner la tête du chargeur à l’aide d’un cutter

Enlever 5 cm de fil sur la partie endommagée

Déclipser le connecteur vert sur lequel arrivent les 4 fils

Dénuder les fils qui fonctionnent et les remettre dans le connecteur

Recoller la tête du chargeur avec le connecteur

Utilisez une gaine thermo-rétractable

Vous pouvez également réparer et solidifier le câble de votre chargeur iPhone en procédant comme suit :

Procurez-vous une gaine thermo-rétractable

Coupez la gaine avec un cutter pour qu’elle enveloppe la partie abimée du câble

Mettre la fiche à l’intérieur et la glisser le long pour recouvrir le plastique arraché et couvrir les fils dénudés

Une fois en place, chauffez-la avec un décapeur thermique pour qu’elle se rétracte, épouse le câble et le camoufle totalement.

Ainsi, votre câble sera réparé, sécurisé et solidifié pour un petit moment.

Comme l’extrémité du câble est fragile, il est préférable de le renforcer avec du ruban isolant d’électricien avant que le câble ne s’use et ne cède. Cela permet d’ailleurs de réaligner le câblage interne.