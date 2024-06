Alcantara et Baltic : Collaboration haute-vitesse pour une montre de rallye unique

La marque italienne Alcantara a récemment annoncé sa collaboration avec la société française Baltic pour le coffret « Tour Auto 2024 », proposant une montre Tricompax et un Rally Timer.

Des pièces uniques pour les amateurs de sport mécanique

Le coffret « Tour Auto 2024 » est en édition limitée à 500 exemplaires, offrant ainsi une rare opportunité pour les passionnés de l’automobile. Il témoigne de l’union de la tradition et de la modernité à travers des éléments qui rappellent le sport automobile. De plus, la montre Tricompax, incluse dans ce coffret exclusif, est un chronographe trois-compteurs, équipé d’une lunette à échelle tachymétrique pour mesurer des vitesses jusqu’à 200 km/h. Pour cette édition exclusive, le cadran beige mat est soigneusement conçu en contraste avec trois sous-compteurs noirs. Cela évoque ainsi l’histoire riche du Tour de France Automobile. En ajout, le tout est accompagné d’un bracelet en Alcantara ® bleu marine. Il est également doté d’un bracelet flat link en acier inoxydable. Cela ajoute une touche supplémentaire d’élégance et de durabilité à cette pièce d’exception.

Un partenariat approuvé par Andrea Boragno

Andrea Boragno, Président d’Alcantara S.p.A, a accueilli cette collaboration avec enthousiasme et souligne le lien fort entre les domaines du design et de l’horlogerie. Il s’agit là d’une belle opportunité de mettre en valeur les possibilités infinies de leur matériau innovant. En particulier dans le domaine de l’horlogerie.

Le champion Ari Vatanen arborera le modèle

Ainsi, Ari Vatanen, champion du monde des rallyes et quadruple vainqueur du Paris-Dakar, portera fièrement la Tricompax Tour Auto lors du Tour Auto 2024. En tant qu’ambassadeur BMW et ouvreur officiel du rallye, il arborera le fameux modèle. Il portera ce modèle au bracelet en Alcantara bleu nuit tout au long des 2 000 km du parcours.

Un hommage à la course automobile

S’inscrivant dans la lignée du design de la Tricompax, le coffret inclut deux instruments emblématiques du sport mécanique. En effet, il comporte un chronographe de bord au cadran gris mat, équipé d’un mouvement à remontage manuel Hanhart. Il inclut également une horloge de bord au cadran noir mat. Cette horloge permet une lecture simple et rapide de l’heure.

Alcantara : Un matériau polyvalent

Le matériau innovant et polyvalent qu’est l’Alcantara se décline en une multitude de couleurs, de textures et de finitions. Ainsi, il trouve des applications dans divers domaines tels que l’automobile, la décoration intérieure, la mode, l’électronique et l’art, offrant ainsi des possibilités créatives infinies.

Voilà une collaboration qui promet de belles pièces pour les amateurs d’horlogerie et de sport mécanique! De ce fait, qu’en pensez-vous? N’hésitez pas à réagir et à partager cet article avec votre entourage !