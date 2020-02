Baisse des températures, allumage du chauffage, qu’il soit électrique, au gaz ou à bois, c’est la nouvelle routine du moment ! Inutile d’indiquer la hausse des prix de l’électricité et du gaz, la surconsommation et les complications de rentrer dans une maison froide. En effet, sans thermostat connecté, il faut tout faire soi même, quitte à se geler les miches pendant 1 ou 2 heures. Histoire de vivre paisiblement cette situation, on a testé pour vous le Thermostat V3+ Intelligent de chez Tado.

promo 51 Commentaires tado Thermostat Intelligent Kit de Démarrage V3+ - Contrôle intelligent du chauffage, fonctionne avec Amazon Alexa, Apple HomeKit, Assistant Google,... Contrôlez votre chauffage de n’importe où avec l'appli tado° Économisez sur votre facture de chauffage avec les Skills intelligentes telles que la Géolocalisation, la Détection de fenêtre...

Nouveau V3+ : La Skill Bien-être ambiant: fournit des informations sur la fraîcheur de l'air de votre maison et la qualité de l'air extérieur et vous aide à maintenir un climat sain à la maison

Pourquoi un thermostat connecté ?

À quoi peut bien servir ce thermostat V3+ de Tado ? Vraiment, c’est la question que vous vous posez ? Bon, pour faire simple, il va venir remplacer le thermostat déjà installé, qu’il soit filaire ou en infrarouge, pour pouvoir contrôler le chauffage à distance. Tado fonctionne avec de très nombreuses références, que ce soit pour le chauffage électrique ou au gaz. Avant de vous expliquer les particularités du produits, nous vous conseillons de vous rendre sur la page de test de votre installation. Celle-ci vous permettra de savoir si votre matériel est apte à être modifié avec celui de Tado.

Dans le kit de démarrage du Thermostat V3+ de Tado, on y retrouve le thermostat intelligent, le bridge internet pour connecter l’appareil, les câbles USB, le câble Ethernet, des vis de montage, des bandelettes double face et 3 piles AAA. Ce thermostat V3+ est compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et HomeKit. De quoi rendre tout le monde heureux ! Tout est présent pour commencer l’installation, qui fut assez difficile pour un novice comme moi…

Installation simple, et pourtant…

Alors comment dire… Tout semblait pourtant bien parti et très simple à faire. Un tutoriel complet et précis sur le site de Tado, après la création du compte. Indiquer les références de la chaudière et du thermostat, un jeu d’enfant ! Démonter le thermostat présent, facile. Mais à partir de là, tout dérape. Bien évidemment, on pense à couper le compteur d’électricité pour éviter de s’amuser avec le courant électrique. Pendant une bonne heure, nous avons essayé de brancher les 2 câbles dans les bons ports, mais ça ne fonctionnait pas. À force d’essayer, il a fini par être reconnu par le bridge et accepter le changement de température. Le problème vient plutôt de l’installateur novice que je suis, car le tutoriel était bien expliqué. De plus, Tado propose l’intervention d’un professionnel pour ceux qui ne sont pas doués.

Le thermostat, une fois installé, est très facile à utiliser. Il est de petite taille avec un écran à LED blanche qui indique la température et un bouton pour changer les programmations. Très peu de données sur ce variateur, car l’application est la force de Tado. Il fonctionne avec 3 piles AAA et devrait pouvoir tenir plusieurs mois. Une surface tactile permet de modifier la température directement sur l’appareil. Il n’y a rien à ajouter, hormis que Tado offre une finition exemplaire avec ce thermostat V3+.

Application parfaite pour contrôler le thermostat V3+ de Tado !

Le thermostat V3+ de Tado n’est rien sans son application. Le matériel étant relié à un compte, l’application Tado va permettre de paramétrer le thermostat et de l’automatiser. Complète et fluide, c’est un plaisir que de naviguer sur l’interface Tado. Même les plus novices pourront comprendre son utilisation. En plus de paramétrer la température désirée en fonction des heures, l’application peut également déclencher un allumage/désactivation du chauffage en fonction de la géolocalisation de l’individu. Une fois que celui part de son lieu de travail et se rapproche du domicile, le thermostat va allumer le chauffage pour rentrer tranquillement avec une température parfaite.

Autre point fort de Tado, le système détecte les fenêtres ouvertes et coupe automatique tous les chauffages pour ne pas gâcher de l’énergie. Un autre paramètre suit la météo extérieur pour adapter la température à l’intérieur. Les plus frileux pourront toujours forcer la main, mais n’abusez pas… Enfin, la solution propose un abonnement payant pour qu’une Intelligence Artificielle s’occupe de la gestion du chauffage à votre place, toute la journée, sans même configurer ou modifier les informations quotidiennement. Des statistiques sont présentes, afin d’apercevoir les économies réalisées et la qualité de vie de sa demeure.

Pour couronner le tout, ce thermostat V3+ de Tado donne également des informations sur la qualité de l’air intérieur ! De quoi se détendre ou s’inquiéter d’une pollution inhalable. Il est possible de modifier la température avec la voix, grâce au Ski présent sur toutes les enceintes connectées. Toute la famille peut également prendre le contrôle du thermostat, en donnant des accès via cette application. Il n’y a aucun défaut sur la nouvelle solution de Tado, un sans faute !

Conclusion : Optez pour ce thermostat intelligent !

Tout est dit. Si vous désirez installer un thermostat connecté, celui de Tado est parfait ! Essayez d’avoir quelques notions en électricité avant de vous aventurer à une installation un dimanche soir sans tournevis, la veille d’une longue semaine de travail. Après ça, vous pourrez prendre le contrôle de votre chauffage, depuis votre canapé ou votre bureau grâce à l’application Tado. Il existe différentes configurations qui permettront, à terme nous l’espérons, de réaliser des économies d’énergie. Nous n’y pensons pas forcément, mais un thermostat connecté peut être installé dans les demeures des personnes âgées, qui peuvent parfois oublier d’éteindre le chauffage. Avec un smartphone sous la main, on peut tout contrôler et le système Tado le fait à la perfection ! Hâte d’arriver en période estivale pour découvrir la version Climatisation !