Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, tout savoir sur ces nouveaux smartphones !

Dévoilé ce matin en Chine, le Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro sont les deux nouveaux fleurons de la marque.

Un design et un écran sans surprise

Teasé par le patron de Xiaomi, le design était déjà quasiment connu à l’avance. Tout d’abord, on retrouve un écran AMOLED de 6,67 pouces DCI-P3 et HDR10+ percé en son côté gauche pour la caméra avant. La dalle dispose en plus de coins arrondis et de bords incurvés. Le taux de rafraichissement est de 90 Hz avec un taux d’échantillonnage de 180 Hz. Ensuite, on découvre deux haut-parleurs stéréo très discrets, un en haut et en bas du smartphone. Petite particularité pour le Mi 10 Pro, l’écran dispose d’une calibration DeltaE de 1,1.

L’intérieur des Xiaomi Mi 10

Pour bien commencer, le meilleur processeur de ce début d’année est présent, le Snapdragon 865. Outre un gain de performance, celui-ci ajoute une compatibilité 5G aux téléphones. Couplé à ce Soc, on retrouve une mémoire vive de nouvelle génération LPDDR5 de 8 ou 12 Go. A cela s’ajoute ensuite un stockage UFS 3.0 de 128 à 256 Go.

Quant à l’autonomie, le Xiaomi Mi 10 dispose d’une batterie 4 780 mAh avec recharge filaire 30W ou sans fil. Pour le Mi 10 Pro, celui-ci se contente d’une batterie de 4 500 mAh avec cependant une charge rapide de 50W ainsi qu’une charge sans fil de 30W.

Un appareil photo haut de gamme pour le Mi 10 Pro

Quatre capteurs font leur apparition sur le dos de l’appareil. Ainsi pour la version Mi 10 Pro, on découvre tout d’abord un capteur principal de 108 mégapixels avec une focale de 1,69 et stabilisation optique. A cela se rajoute un ultra grand-angle de 20 MP f/2.2. Deux téléobjectifs viennent ensuite compléter le tout: un court de 12 Mpx (f/2) et un long de 8 Mpx (f/2).

La version classique du smartphone dispose logiquement d’objectifs un peu moins performants:

Capteur principal de 108 Mpx (f/1,69)

Objectif ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2,4)

Macro de 2 Mpx (f/2,4)

Profondeur de champ de 2 Mpx (f/2,4)

Des tarifs en hausse pour la gamme Mi

En vue des technologies embarquées, il fallait bien évidemment s’attendre à une hausse au niveau du prix. On remarque par exemple une augmentation de 1 000 yuans sur la version précédente (Xiaomi Mi 9). Voici les prix chinois du Xiaomi Mi 10 :

3 999 yuans pour la version 8 / 128 Go soit 527 € HT

4 299 yuans pour la version 8 / 128 Go soit 566 € HT

4 699 yuans pour la version 8 / 128 Go soit 619 € HT

Quant à la version premium (Pro), les prix grimpent encore une fois.

4 999 yuans pour la version 8 / 128 Go soit 658 € HT

5 499 yuans pour la version 8 / 128 Go soit 725 € HT

5 999 yuans pour la version 8 / 128 Go soit 790 € HT

La célèbre marque dite « flagship killer » se tournerait donc de plus en plus vers les tarifs du haut de gamme. Une stratégie assez logique après avoir effectué une pénétration du marché exemplaire et développé deux sous marques, Redmi et Poco, pour s’occuper de l’entrée et du milieu de gamme.

La disponibilité ne se fera pas attendre pour le marché chinois. En effet, le Mi 10 sera disponible en ce vendredi 14 février de Saint-Valentin. Pour le Mi 10 Pro, celui-ci suivra son petit frère en arrivant le 18 février.

Le téléphone devait arriver sur le marché européen fin février ou début mars avec une présentation le 23 février. Cependant, en vue de l’annulation du MWC, l’évènement devrait surement être repoussé. Aucune communication de la part du constructeur n’a pour l’instant été déclarée à ce sujet.