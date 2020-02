Le Xiaomi Mi 10 se dévoile avant le MWC !

Avant sa présentation en Chine jeudi, le patron de Xiaomi a dévoilé le visuel de son futur smartphone haut de gamme, le Mi 10. Mais outre ce visuel, à quoi devons-nous nous attendre avec ce futur smartphone ?

Avec une progression de 70% sur le marché français, Xiaomi compte bien continuer sa croissance en élargissant sans cesse sa gamme. Le constructeur doit d’ailleurs dévoiler son Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro le 13 février en Chine. Pour le marché européen, le constructeur nous donne rendez-vous à partir du 23 février au MWC. On espère cependant que la marque ne va pas abandonner sa présence au salon. En effet, de nombreuses entreprises ont déjà annulé leur présence à cause des risques liés au coronavirus.

Un premier visuel officiel du Xiaomi Mi 10

Lei Jun, patron de Xiaomi, a présenté ce lundi 10 février un premier aperçu du futur haut de gamme sur le réseau social chinois Weibo. On y découvre la façade avant et arrière du Xiaomi Mi 10. Première information intéressante, on remarque la présence d’un capteur principal arrière de 108 Mpx. L’écran quant à lui est très bord à bord avec des angles arrondis et des bords incurvés.

À quoi s’attendre au niveau des caractéristiques techniques ?

À l’intérieur de l’appareil, on devrait normalement retrouver le Snapdragon 865. Cette puce haut de gamme permettra notamment d’offrir un nouveau gain de performance ainsi que la compatibilité avec le réseau 5G. Selon les rumeurs, le smartphone Mi 10 se déclinerait en 3 configurations : 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go. Pour la version Pro, la mémoire vive serait directement proposée à 12 Go. La RAM sera au nouveau format LPDDR5 et permettra d’atteindre une vitesse allant jusqu’à 6,4 Gbps.

Au niveau des capteurs photo, aucune information n’a encore fuité. On remarque seulement l’apparition d’un capteur arrière principal de 108 Mpx sur le premier visuel. Trois autres capteurs l’accompagnent à l’arrière, surement un téléobjectif, un macro et un capteur ToF. Les deux smartphones seraient composés d’une dalle OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Pour finir, les Mi 10 et 10 Pro afficheraient un prix supérieur à leurs prédécesseurs, soit à un prix de plus de 800€.

Pour rappel, un grand nombre ces informations techniques ne sont pour le moment que des rumeurs et n’ont pas encore été validées par le constructeur.

Alors ? Hâte d’en découvrir plus sur ces nouveaux smartphones Xiaomi ?