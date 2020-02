Premier visuel pour le Xiaomi Mi 10, Apple aux Oscars et Free planifie 2020 – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions MWC, coronavirus, Apple et Motorola. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Xiaomi, Apple, les Oscars et Free. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

On découvre enfin le design du Xiaomi Mi 10

Présenté très prochainement en Chine, le futur haut de gamme de la marque pointe déjà le bout de son nez avec quelques visuels alléchant. Le patron de la marque a ainsi dévoilé hier un visuel du smartphone. On y découvre un écran percé en haut à gauche de l’écran pour la caméra frontale de l’appareil . La dalle dispose en plus de bords incurvés et d’angles arrondis. Pour la face arrière, on y aperçoit quatre objectifs, dont un principal de 108 Mpx. En attendant la conférence du 13 février, laissez-nous vous en dire plus sur ce smartphone dans notre article Le Xiaomi Mi 10 se dévoile avant le MWC !

Apple se prend un beau tacle aux Oscars

Rarement loués, souvent décriés, les claviers de type papillon d’Apple viennent de se trouver un nouveau détracteur en la personne de Taika Waititi, réalisateur de Jojo Rabbit mais aussi de Thor Ragnarok. Une bien piètre publicité pour Apple. En effet, le réalisateur se plaint de problèmes de frappe et va même jusqu’à parler d’un retour sur PC si rien n’est fait pour améliorer l’ergonomie des claviers pommés. Un discours qui est intervenu lors de la cérémonie des Oscars qui a vu le réalisateur être récompensé de l’Oscar de la meilleure adaptation pour son dernier film, Jojo Rabbit.

Une cérémonie qui a aussi permis de récompenser le travail de Joaquin Phoenix avec l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film Joker de Todd Phillips. Autre grand gagnant de cette soirée, le réalisateur Bong Joon-Ho Qui, grâce à la qualité de son film Parasite, repart avec quatre oscars, dont celui du meilleur film.

Free dévoile ses plans pour 2020

On vous en parlait il y a quelques jours, la nouvelle Freebox ne devrait plus tarder à voir le jour. Et on en sait un peu plus grâce à l’interview de Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad. En effet, ce dernier confirme la sortie dans les prochaines semaines de ce qui semble être la Freebox V8. Se voulant plus abordable, cette nouvelle Box ne fera pas de l’ombre à la Freebox Delta, véritable fer de lance de la marque. De plus, on apprend que, bien que travaillant avec Nokia pour la 5G, Free ne rechignerait pas de travailler avec Huawei si la situation du fournisseur vis-à-vis des USA et des autorités françaises s’éclaircissait. Enfin, 2020 sera l’année où Free lancera son offre dédiée aux professionnelles, visant tout particulièrement les PME ainsi que les commerces. Plus d’infos sur la Freebox v8 dans notre article La nouvelle Freebox V8 sortirait très prochainement.

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L’Actu, notre projet vidéo d’actualité rapide sur Twitter et YouTube. On espère que les actualités du jour autour de Xiaomi, Apple, les Oscars et Free. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !