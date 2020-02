Xiaomi Mi 10, de nouvelles informations officialisées (écran, charge, batterie…)

Le tant attendu Xiaomi Mi 10 sera présenté demain en Chine. En attendant, le constructeur avait déjà dévoilé un premier visuel du smartphone il y a quelques jours. Aujourd’hui, on découvre de nouvelles informations officielles à propos de ce nouveau haut de gamme. On apprend notamment de nouveaux renseignements à propos de l’écran, la batterie et la recharge du smartphone.

Lei Jun, patron de Xiaomi, a continué à teaser le téléphone ce mercredi avec de nombreuses affiches promotionnelles. Celles-ci concernent principalement les caractéristiques de la version classique du Xiomi Mi 10.

Un écran spectaculaire pour le Xiaomi Mi 10

Tout d’abord, on apprend que le smartphone sera équipé d’un écran Amoled avec un contraste de 5 000 000:1. De plus, celui-ci sera compatible HDR10+, une technologie optimisant le contenu HDR avec une gestion variable de la luminosité. Ainsi, le Xiaomi Mi 10 pourra appliquer une luminosité allant jusqu’à 1120 cd/m² avec 4096 niveaux de luminosité différents.





Au niveau du taux de rafraichissement, le Xiaomi Mi 10 sera limité à 90 Hz. Pour le taux échantillonnage, le smartphone pourra atteindre les 180 Hz. Déjà visible sur les rendus d’hier, le constructeur confirme les bords incurvés de ce nouveau modèle.

Une batterie à la hauteur et avec une recharge de rêve

Deux autres publicités vantent le système de charge disponible et la batterie présente sur le Xiaomi Mi 10.

On apprend ainsi que la modèle classique disposera d’une recharge rapide filière de 50 W. Quant à la recharge sans-fil, le smartphone profitera d’une charge à 30 W et à 10 W pour la charge inversée. Au niveau de la capacité de l’autonomie, le Mi 10 disposera d’une batterie de 4 500 mAh.





Pour conclure, nous pouvons faire le point sur les possibles différences avec le Mi 10 Pro. De nombreuses rumeurs annonceraient une charge à 65 ou 66 W ainsi qu’un écran avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Les smartphones seront présentés en Chine ce 13 février et en Europe lors du Mobile World Congress le 23 février.