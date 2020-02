Le MWC est officiellement annulé à cause du coronavirus !

On vous l’annonçait déjà en début de semaine, de nombreuses marques annulaient leur participation au MWC. Ainsi, face aux risques sanitaires liés au coronavirus, l’organisme en charge de l’évènement vient de l’annuler pour cette année 2020.

Le MWC 2020, une fin inévitable

Ce 12 février, la GSMA (association représentant les constructeurs et opérateurs téléphoniques dans le monde) a pris la décision d’annuler le MWC. L’organisme en charge de l’évènement explique que l’épidémie COVID-19 « rend impossible la tenue de cet évènement ».

Une décision malheureusement rendue évidente en vue des risques de propagation et de contamination du virus. On recense aujourd’hui pas moins de 45 000 cas de coronavirus avec plus de 1 100 morts. Le Mobile World Congress représente une affluence de plus de 100 000 personnes avec environ 5 à 6000 individus venant de Chine. Ainsi, les mesures de désinfections et de précautions étaient quasi insurmontables pour l’organisme.

Le plus grand salon de l’industrie des télécommunications n’avait de toute façon plus grand intérêt à avoir lieu cette année. En effet, une très grande partie des constructeurs s’étaient déjà désistés un à un en moins d’une semaine en vue du danger sanitaire qu’il représentait. Par exemple, les entreprises telles que LG, Amazon, Nvidia, Sony, ZTE et Ericsson avaient déjà quitté le navire.

Les conséquences de cette annulation

Loin d’être un drame insurmontable, l’annulation du MWC renvoie surtout un problème lié à l’innovation. Il est vrai que le salon est l’occasion idéale pour de nombreux constructeurs de présenter leurs nouveautés. Outre de nouveaux téléphones prêts à être commercialisés, le salon permet aussi, comme à l’instar du CES, de présenter les prouesses technologiques ou concepts futurs pour le marché de la téléphonie. On peut donc s’attendre à de nombreuses annonces individuelles vers la fin de février et courant mars de la part des constructeurs.

La ville de Barcelone et la GSMA affirment tout de même qu’elles « continuent à travailler en tandem pour le MWC Barcelone 2021 et les futures éditions ».