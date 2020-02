Activision Blizzard abandonne Nvidia, nouvelle caméra Logitech pour le streaming, Huawei versus les États-Unis le retour – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions Facebook, Linky et Samsung . Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Activion Blizzard, Nvidia, Logitech et Huawei. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Etats-Unis versus Huawei acte 269…

Nouvel acte d’un dossier qui n’a que trop duré. En effet, le gouvernement américain à dévoilé hier avoir des preuves de l’espionnage des réseaux de télécommunications par Huawei. C’est dans un rapport détaillé paru dans le Wall Street Journal que les États-Unis accusent une nouvelle fois l’entreprise chinoise.

Cet espionnage se ferait par des backdoors installés dans des équipements Huawei utilisé à des fins de communications. Ces portes dérobées permettraient à Huawei d’espionner secrètement les réseaux qu’il distribue. Une accusation qui met à mal l’intégrité de Huawei, qui est l’un des principaux fournisseurs de 5G en Europe. Comme il fallait s’y attendre, le constructeur chinois à rejeté sans concession toutes les accusations. Des accusations qui n’ont été accompagnées d’aucune preuve factuelle pour le moment.

Une nouvelle webcam Logitech pour le streaming

Logitech vient d’annoncer sa nouvelle webcam pour les créateurs de contenu. Cassant les habitudes, sa forme rectangulaire aux bords arrondis avec un revêtement texturé en façade est élégante. Ses deux micros, comme à l’habitude de Logitech, sont de qualité très correcte.

Son socle lui permet de se maintenir au-dessus de n’importe quel écran d’ordinateur, ou de la poser sur son bureau à l’aide d’un trépied. Il est aussi possible de choisir une orientation paysage ou portrait, simplement en pivotant la caméra d’un quart de tour sur le côté. On note une connectique en USB-C, nécessitant un adaptateur pour les ordinateurs qui n’en possèdent pas.

Pilotée par le logiciel Capture, la caméra est capable d’adapter en temps réel des paramètres comme l’exposition, le cadrage et la stabilisation, grâce à l’intelligence artificielle. Les vidéos sont enregistrées en 1080p à 60 images par seconde et la capture est optimisée pour les logiciels de streaming.

Si tôt arrivé publiquement, Nvidia GeForce Now perd les jeux Activision Blizzard

Alors que Nvidia GeForce Now est disponible depuis peu pour le grand public, le service vient de perdre tous les jeux édités par Activision Blizzard. Pour rappel, GeForce Now est un service de cloud gaming qui permet à ses utilisateurs de lancer des jeux PC (qu’ils ont préalablement achetés sur des platformes comme Steam) sur des serveurs à distance. Par conséquent, ces jeux peuvent tourner sur n’importe quel appareil (TV, smartphone, mac etc…) sans se soucier des caractéristiques techniques de la machine. Les usagers peuvent importer dans le service à peu près tous les jeux disponibles sur PC… Mais seulement si l’éditeur le permet.

Malheureusement, Nvidia a annoncé via leur forum officiel le retrait d’Activision Blizzard du service. C’est pourquoi des jeux comme Overwatch, Hearthstone ou même Call of Duty ne fonctionnent plus sur GeForce Now. Son retrait sera sûrement plus avantageux pour ses concurrents comme Shadow qui sont néanmoins à un tarif plus cher de 13-14€ par mois, contrairement à GeForce Now qui est soit gratuit, soit à 5.49€ par mois. Pour le moment, nous espérons un accord entre les deux parties…

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L’Actu, notre projet vidéo d’actualité rapide sur Twitter et YouTube. On espère que les actualités du jour autour de Activision Blizzard, Nvidia, Logitech et Huawei. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !