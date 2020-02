Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions Xiaomi, Apple, les Oscars et Free. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Facebook, Linky et Samsung. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Facebook rachète une startup pour mieux vous localiser

Scape Technologies est une startup londonienne qui vient de voir son quotidien être chamboulé. En effet, l’entreprise créée en 2017 vient d’être achetée par Facebook. Spécialisée dans la géolocalisation sans GPS, la technologie conçue par Scape Technologies représente une véritable plus-value pour Facebook. En effet, Scape Tech a conçu une technologie se passant complètement du GPS appelé Système de Positionnement Visuel. Cette prouesse technologique à la particularité de connaitre avec précision un utilisateur. Tout le procédé repose sur la caméra de l’appareil (donc pas nécessairement un PC) qui analysera l’environnement qui l’entoure. Avec une vente estimé à 40 millions de dollars, Facebook possède désormais 75% du capital de Scape Technologies.

La CNIL met une amende à EDG et ENGIE à cause des compteurs Linky

En cours de déploiement depuis le 1er décembre 2015, le compteur électrique Linky est sujet de nombreuses critiques de la part des consommateurs. Parmi celles-ci, des problèmes de vie privée. En effet, désormais connecté, le compteur récolterait beaucoup plus de données qu’elle en aurait réellement besoin. De plus, la conservation de ces données serait parfois beaucoup trop longue. Aujourd’hui, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) met en évidence deux infractions au RGPD pour les fournisseurs d’électricité EDF et ENGIE. Pour rappel, le RGPD est un règlement qui a notamment pour but de mieux protéger les données des utilisateurs en Europe.

Pour commencer, la CNIL leur reproche de ne pas demander assez explicitement le consentement à ses usagers pour la finalité des données récoltées. Ensuite, elle évoque aussi une durée de conservation trop longue de ces données qui peut parfois aller jusqu’à 5 ans après la résiliation du contrat dans le cas d’EDF. Ainsi, elle demande à ce que ces données ne soient pas gardées plus de 3 ans. Pour ce faire, celle-ci donne un délai de 3 mois aux fournisseurs concernés pour se mettre en conformité au RGPD.

Samsung dévoile ses nouveautés

A l’occasion de sa conférence annuelle, Galaxy Unpacked, Samsung a dévoilé quelque uns de ses produits phares. La firme à commencer par présenter son smartphone pliable à clapet, le Galaxy Z Flip. Bien entendu, les nouveaux Galaxy S étaient de la partie avec les S20, S20+ et S20 Ultra. On a ensuite eu droit à la présentation des nouveaux écouteurs intra-auriculaires Galaxy Buds +. Plus d’informations dans notre article Découvrez les nouveautés Samsung: Galaxy S20, Z Flip et Buds+ !

