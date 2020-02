Les Galaxy Buds+ sont de sortie !

Lors de sa conférence Galaxy Unpacked à Los Angeles, Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones, mais aussi la deuxième génération de ses écouteurs sans fils, les Galaxy Buds+. De la même façon que les Galaxy Buds ont été annoncés et vendus avec le Galaxy S10 l’an dernier, leur dernière mouture ira de pair avec le Galaxy S20 et Z Flip, annoncés par la même occasion.

Quoi de neuf avec ces Galaxy Buds + ?

Comme son nom l’indique, il s’agit de la version améliorée du modèle précédent, avec un accent sur l’autonomie. En effet, il est annoncé que chacun des deux écouteurs possède une autonomie de 11 heures chacun, de même pour le boîtier de recharge.

Un micro supplémentaire externe s’ajoute aux deux déjà présents sur la version précédente (1 interne + 1 externe), pour améliorer la qualité des appels en kit mains libres, déjà satisfaisante.

On note l’arrivée d’une fonctionnalité permettant de contrôler Spotify sans toucher son smartphone, via les surfaces tactiles sur le corps des oreillettes. Le design et la forme des écouteurs restent très similaires à leur parent, ils sont donc très faciles d’accès. Concernant la couleur, le bleu ciel fait son apparition en plus du noir et du blanc.

Source des images : site officiel de Samsung

En revanche, comme il s’agit également d’un modèle que l’on pense devoir concurrencer les Airpods Pro d’Apple, on aurait pu s’attendre à une fonctionnalité de réduction de bruit active, absente sur ce modèle. Il faudra donc se contenter d’une réduction passive grâce aux embouts intra-auriculaires qui, soit dit en passant, filtrent une bonne partie des sons extérieurs.

Caractéristiques techniques des écouteurs

Voici un tableau regroupant les détails des caractéristiques et fonctionnalités des Galaxy Buds +.

Connectivité Bluetooth 5.0

Profil: A2DP, AVRCP, HFP

Codec: Evolutif (Samsung propriétaire), AAC, SBC Nombre de micros 3 Autonomie d’un écouteur 11h – 85 mAh Autonomie du boitier 11h – 270 mAh Réduction de bruit active Non ( passive ) Recharge sans fil Oui (Base de recharge, Galaxy S10/S20, Galaxy Watch Active2) Recharge rapide Oui ( 3 min de charge = 1h d’écoute ) Connexion simultanée à plusieurs appareils Oui Couleurs Noir, Blanc, Bleu ciel Contrôles tactiles Son ambiant, Volume +/-, Lecture/Pause, Précédent/Suivant, Spotify

Disponibilité

Les Galaxy Buds + seront disponibles le 14 février prochain, pour un prix de 169€. Pourquoi ne pas en profiter pour la Saint Valentin ?