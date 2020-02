Découvrez les nouveautés Samsung: Galaxy S20, Z Flip et Buds+ !

Comme prévu, Samsung a dévoilé une ribambelle de nouveautés lors de son évènement annuel Galaxy Unpacked. Sans grande surprise, on y a découvert les nouveaux smartphones haut de gamme Samsung Galaxy S20 ainsi que le téléphone pliable Z Flip. De plus, l’entreprise a présenté ces nouveaux écouteurs sans-fil, les Buds.

La triade des Samsung Galaxy S20 enfin officialisée

Après de nombreuses rumeurs tout au long de l’année, les nouveaux fleurons de la marque sont enfin dévoilés au grand jour. Tout d’abord, voici les caractéristiques techniques des différents modèles de Galaxy S20 !

Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Écran 6,2″ Infinity-O Super AMOLED

QHD+ (3200 x 1440)

120 Hz 6,7″ Infinity-O Super AMOLED

QHD+ (3200 x 1440)

120 Hz 6,9″ Infinity-O Super AMOLED

QHD+ (3200 x 1440)

120 Hz Processeur

Exynos 990

Exynos 990 Exynos 990 RAM 8 Go – 12 Go 8Go – 12 Go 12 Go – 16 Go Capteur avant 10 Mpx 10 Mpx 40 Mpx Capteurs arrière – 12 Mpx

– 64 Mpx téléobjectif

– 12 Mpx ultra grand-angle

– Capteur TOF – 12 Mpx

– 64 Mpx téléobjectif

– 12 Mpx ultra grand-angle

– Capteur TOF – 108 Mpx

– 48 Mpx téléobjectif

– 12 Mpx ultra grand-angle

– Capteur TOF Enregistrement vidéo 8K@30 fps 8K@30 fps 8K@30 fps Batterie 4 000 mAh 4 500 mAh 5 000 mAh Verrouillage Capteur ultrasonique sous l’écran Capteur ultrasonique sous l’écran Capteur ultrasonique sous l’écran Coloris Bleu, Rose, Gris Bleu, Rose, Gris Noir, Gris Prix Version 4G – 909€

Version 5G – 1 009 € Version 4G – 1 009€

Version 5G – 1 109 € 1 359€





Vous l’aurez compris, le nerf de la guerre entre ces smartphones est principalement l’écran, les capteurs photo puis la batterie. En effet, les Galaxy S20 et S20+ sont assez similaires à l’exception de la taille de l’écran et de l’autonomie. Quant au S20 Ultra, on remarque une large amélioration des capteurs photo avec un objectif frontal de 40 Mpx, un capteur dorsal principal de 108 Mpx et un zoom numérique x100 grâce au téléobjectif de 48 mégapixels. Cependant, il faudra encore un peu patienter pour se procurer les nouveauxGalaxy S. En effet, ces nouveaux smartphones haut de gamme seront disponibles seulement à partir du 8 mars.

Galaxy Z Flip, le nouveau smartphone pliable à clapet signé Samsung

Déjà teasé lors de la cérémonie des Oscars, le smartphone pliable à clapet Galaxy Z Flip a aussi eu droit à son heure de gloire au début de cet évènement. Tout d’abord, le téléphone se dote d’un écran Infinity O super AMOLED de 6,7 pouces (2636 x 1080 pixels). Un mini écran est aussi disponible lorsque le smartphone est plié afin d’avoir accès aux notifications et à l’heure. Il intègre un processeur Snapdragon 855+, 8 Go de RAM et un stockage interne de 256 Go.

Au niveau de la photo, le Galaxy Z Flip dispose d’un capteur frontal de 10 Mpx (f/2,4). A l’arrière de l’appareil, on retrouvera seulement deux capteurs, un module principal de 12 Mpx (f/1,8) et un utlra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) aussi. Une batterie de 3 300 mAh est présente et peut se recharger en filaire ou sans-fil. Le smartphone sera disponible en noir ou mauve à partir du 14 février pour un prix de 1 509€.





Buds+, les AirPods Pro n’ont qu’à bien se tenir

En bref, ce tout nouveau modèle d’écouteurs intra-auriculaire gagne en autonomie et en puissance. Le grand frère des Buds dispose en effet d’une autonomie d’écoute de 11h (11h de plus avec le boitier de recharge). De plus, les Galaxy Buds+ gagnent un nouveau haut-parleur et micro. Cependant, on notera que le constructeur a décidé de ne pas implémenter de réduction de bruit active. Les écouteurs restent sinon sur un design assez similaire au Buds. Concernant le tarif, les intras sont proposés à un prix de 169€ (ou offert avec l’achat d’un S20 ou Z Flip). Ainsi, ceux-ci sont seulement 20€ plus cher que leurs prédécesseurs. Pour conclure, ces nouveaux écouteurs Galaxy Buds+ seront disponibles à partir du 14 février en trois coloris (bleu, noir et blanc).





Alors, quel produit vous a le plus convaincu lors de ce Galaxy Unpacked 2020 ?