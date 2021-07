TCL : une paire de lunettes équipées d’un écran de 140 pouces

Avant toutes les conférences du MWC, TCL a pris les devants et annonce une paire de lunettes, baptisées NxtWear G. Elles permettent de simuler un écran jusqu’à 140 pouces en 16:9. Plus besoin de regarder du contenu sur son smartphone s’il est directement devant nos yeux.

Un écran virtuel, rien de plus

TCL a averti ne pas sortir une paire de lunettes intelligentes. En effet, la marque en parle comme d’un « wearable display », les lunettes seront donc un écran à emporter partout.

Impossible de les comparer à des lunettes connectées comme l’on a pu voir avec les Google Glasses ou les Spectacles de chez Snapchat. Avec les TCL NxtWear G sont là pour remplacer un écran, ayant une diagonale maximale de 140 pouces en 16:9. La marque évoque du « cinéma portable pour cinéphiles, un monde immersif pour les joueurs« . Ou encore « un espace privé à la maison, au travail ou sur votre trajet« .

Il faudra tout de même connecter les lunettes à un appareil disposant d’un port USB-C DisplayPort. Par la suite, l’écran du smartphone, PC ou tablette sera reproduit à l’identique virtuellement devant vos yeux. Outre le côté cinéphile, c’est également le point de la protection des données qui vient s’ajouter aux points forts des lunettes. Impossible de regarder par-dessus votre épaule comme lorsque vous utilisez votre smartphone.

N’étant pas coupé du monde, il est toujours possible avec les NxtWear G de regarder vers le haut, le bas ou les côtés afin de voir si quelqu’un s’approche.

Les lunettes sont équipées de deux dalles OLED de chez Sony, proposant du contenu 3D et 4K. À quoi peuvent s’ajouter des verres correcteurs si besoin de l’utilisateur. L’audio quant à lui est assuré par deux haut-parleurs stéréo dans les branches. Le produit est « compatible avec plus de 100 smartphones, appareils hybrides 2-en-1 et ordinateurs portables de tous les grands fabricants« , annonce TCL. Quant au prix, il est évoqué à 599 euros, mais rien de sûr pour la date de lancement ni sur quel marché elles seront disponibles. Pour l’instant annoncées à la sortie en Australie à partir de juillet 2021.