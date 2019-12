Test – Jabra Elite 75t : des intra-auriculaires proches de la perfection

Voici les Jabra Elite 75t de la célèbre marque Danoise. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires Bluetooth True Wireless, proposant de nombreuses fonctionnalités.

À l’instar du Jabra Elite 65e testé par Mévin, les fonctionnalités sont identiques. Hormis que ce n’est pas un casque tour de cou.

Le packaging

Unboxing des Jabra Elite 75t

Tout d’abord, précisons que même si le packaging importe peu dans un test de casque. Ce dernier est important comme première impression de la marque.

Et force est de constater que le packaging de ce Elite 75t est superbe avec ces couleurs jaune, grise et noire. Tout en sobriété !

Inside the package

Au premier coup d’œil, on remarque nos écouteurs sans fil mis en avant et dans un petit écrin.

De plus, il y a un petit carton qui recouvre avec un message subliminal « Welcome to superior sound », une promesse ou une réalité ?

Révélations

Les accessoires du Jabra Elite 75t

Une fois le carton enlevé apparaît l’ensemble du package avec nos écouteurs. Au-dessus un boîtier et en dessous une petite boîte avec des recommandations.

les accessoires

Enfin, on peut regarder ce qu’il y a dans la petite boîte : un mini-guide, un mini câble USB -C mâle-USB mâle pour l’adaptateur et 3 paires d’embouts pour les différentes tailles d’oreilles pour l’intra-auriculaire.

Design sobre et ergonomie d’enfer

Au niveau du design, le boîtier est sobre et très beau avec la couleur titane externe. Ainsi, on peut les porter facilement dans les transports comme au travail ou à la maison.

De plus, ils ne sont pas très visibles au premier abord si l’on est de face.

En ouvrant la boite de pandore

Maintenant passons à l’ergonomie, les écouteurs se portent facilement et s’insèrent sans problème dans les oreilles.

Première impression des oreillettes

Au premier abord, on n’est pas habitué et que l’on a peur qu’ils tombent et bien ce n’est pas le cas.

Précisons qu’ils ne procurent pas la sensation d’enfermement des casques fermés. Que du bon pour l’instant.

Les écouteurs et le boîtier de recharge

Chaque casque possède un bouton accessible de la plus simple des façons par un appui dessus.

Les commandes de l’écouteur droit

Avec l’oreillette droite, un appui sur le bouton met en pause ou en lecture un track de musique.

Si un appel entrant arrive, un simple appui sur le casque droit permet de décrocher. Et un autre appui pour le terminer et réécouter sa musique ou son podcast.

Mini manuel

Bouton droit

Dans l’hypothèse que l’on veut rejeter l’appel, un double appui sur le côté droit et la personne ne vous dérangera pas.

Et si le volume n’est pas assez élevé, il suffit d’appuyer en continu sur ce côté droit. Le double appui sans communication téléphonique lance l’assistant vocal que vous avez choisi.

Les autres commandes sur l’écouteur gauche

Or ce dernier est dédié à l’activation ou la désactivation du microphone intégré si l’on est en ligne par simple appui. De plus, cela sert à baisser le volume par un appui continu jusqu’au volume désiré.

Avec le double appui permet de passer à la piste suivante. Et un appui supplémentaire permet la relecture de la piste en cours.

Bouton gauche

Menu principal et modes

Les différents modes en détail

HearThrough ou entendre l’extérieur

De plus, une autre fonctionnalité importante des écouteurs est le « HearThrough » permettant d’entendre l’extérieur si besoin.

Face arrière du boitier-usb-c

Si on est hors communication, un appui dessus permet de la déclencher, tout comme l’effet local (pour entendre sa voix) avec un double appui.

Ceci est un survol des fonctionnalités qui font que vos oreillettes vous obéissent au doigt et à l’œil après un très petit temps d’adaptation.

Jabra Sound ++

Concernant l’application fournie avec le téléphone, il suffit de la télécharger sur un store.

Et le Jabra Sound + tourne en arrière-plan sur votre smartphone. Et pour être simple, c’est une application très efficace.

Durant ce test, la mise à jour des écouteurs s’est effectuée de façon transparente. Et le choix d’un assistant vocal, de différents réglages des plus simples (modes) aux plus pointus sont accessibles.

Masquer les bruits environnants

Mise à jour Firmware

S’il n’y a pas de réduction de bruit, on peut diffuser des sons Zen pour apaiser l’auditeur (comme un bruit de goutte d’eau, de pluie).

Et vous pourrez vivre plus en harmonie au bureau si les bruits avoisinants vous dérangent.

En conclusion, les Jabra Elite 75t sont de la bombe

D’un poids de 12 g, les écouteurs sont super légers et tiennent bien.

Du côté de l’autonomie, ils ont une bonne autonomie avec leurs batteries lithium-ion et avec le boîtier qui les recharges, on n’est jamais en rade.

taille du boitier

De plus, le câble USB permet de les brancher quasiment n’importe où si besoin. Pour rappel, Jabra est connu professionnellement pour ses casques de visioconférences.

Au niveau des communications, ils remplissent très bien leur office, même si votre voix peut paraître un peu assourdie.

En conclusion, ces Jabra Elite 75t sont de la balle atomique, même s’ils ne sont pas pourvus d’une réduction de bruit active.

Pour finir, les écouteurs Jabra Elite 75t sont disponibles sur Amazon au prix de 179,99€

Jabra Elite 75t Écouteurs Bluetooth 5.0 True Wireless avec le service vocal Amazon Alexa intégré - Titane Grâce à leur technologie d’appel améliorée embarquant 4 microphones, vous êtes assuré d’une qualité optimale pendant vos conversations. Où que vous soyez, les 4 microphones filtrent les...

Jusqu'à 7, 5 heures d’autonomie avec une seule charge, et jusqu’à 28h au total avec les 2 charges supplémentaires présentes dans l’étui de recharge, protection et transport. La fonction...