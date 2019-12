Présentation de la BV-SW02 la première montre signée Blackview

La célèbre marque chinoise Blackview réputée pour ses téléphones outdoor puissants viens de sortir sa première montre connectée. En effet la BV-SW02 qui sort à la vente ce 23 décembre est plutôt prometteuse. Elle devrait trouver sa place dans le segment bien garni des montres connectées. Son prix de vente sera d’environ 70 € découvrons là.

Présentation

Nous voici donc devant une smartwatch destinée à un usage sportif. En effet la BV-SW02 est équipée de 12 modes sportifs différents. Étanche à 50m, les activités aquatiques ne poserons également aucuns problèmes. son écran TFT-LCD tactile de 1.3 inch permet une utilisation confortable et l’interactivité Bluetooth avec le téléphone est assez complète.

Les fonctions de la BV-SW02

La montre connectée BV-SW02 comprends à peut près tout ce que nous attendons d’un assistant sportif. En plus de donner l’heure bien sûr, nous pourrons compter sur un capteur cardiaque, un capteur de sommeil et une application dédiée permettant de contrôler son activité physique. La transition Bluetooth Low Énergie permet une autonomie de 15 jours.

Toujours en contact

La BV-SW02 permet de rester connecté au monde numérique. En effet, celle ci recevra les notifications des principaux réseaux sociaux afin de ne rien rater. Nous aurons également la possibilité de pouvoir prendre ou rejeter un appel d’une simple pression sur son cadran. Il sera également possible de consulter la météo, de tracer son chemin grâce au GPS du téléphone et bien entendu de personnaliser les différents écrans en fonction de ses préférences.

Prix intéressant et gros rabais

Blackview nous surprend tout les jours en proposant des Smartphones solides et de plus en plus performants. les matériaux utilisés ainsi que les choix de processeurs permettent à cette marque chinoise de s’implanter sur le marché mondial et de remonter petit à petit leur niveau de réputation. La montre BV-SW02 dont la commercialisation mondiale débutera le 23 décembre ne devrait pas déroger à ce mode de production. A cette occasion, elle sera proposée à 35€ ce jour uniquement sur le site AliExpress. Nous avons un produit à la finition soignée, livré avec deux bracelets et bien représentatif de l’enseigne. Nous nous retrouverons bientôt pour un test complet.