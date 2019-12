Star Wars, 10 cadeaux à se faire livrer avant Noël

Vous avez trop fait la queue pour aller voir Star Wars l’Ascension de Skywalker ? Plus le temps de faire les magasins ? Voici 7 jouets à se faire livrer d’ici le 24 décembre…

Un Droïde de plus

D-O pourra rejoindre votre collection de droïdes Star Wars avec éclat. Une monoroue sur une tête conique très fun, qui existe en version jouet ou en version Bluetooth bien plus techno, avec RA et bien plus cher.

Droid D-O Radio-Commandé, 64,99 en jouet, 140 euros en édition Bluetooth

Sortez couvert même dans la Galaxie

Une série de reproduction de casques aussi vrais que nature. Optez pour celui de Luke Skywalker et si vous n’assumez pas votre visage, il existe celui de Dark Vador, de Stormtrooper ou de Boba Fett !

Edition Collector Black series – Casque de Luke Skywalker, 122 euros

Star Wars – Edition Collector Black series – Casque de Luke Skywalker Casque de Luke Skywalker de la collection Black Series fidèle au film de la saga Star Wars.

Confortable, avec une visière ajustable et de multiples effets sonores et lumineux.

Votre harem de droïdes

Lego nous propose de monter 3 droïdes mythiques de Star Wars, R2D2, la Souris et Gonk. Ensuite, controlez lez avec votre smartphone et utilisez l’appli pour des aventure mêlant IRL et virtuel.

Lego Star Wars Boost Commandant des Droïdes, 219 euros

promo 22 Commentaires LEGO Star Wars - Boost Commandant des Droïdes - Jeu de Construction pour enfants 8 Ans et plus avec 3 robots contrôlés par application, inclus... Les enfants découvrent les bases de la programmation, développent leurs compétences créatives et se confrontent à la résolution de problèmes avec ce set comprenant 3 droïdes LEGO Star Wars à...

Ce jouet robotisé LEGO Star Wars pour enfants comprend un capteur de couleur et de distance, un moteur interactif, un Move Hub et 1177 pièces– tout le nécessaire pour construire 3 adorables...

Vert le sabre sera

Cette reproduction du sabre de Luke Skywalker fera le bonheur des enfants avec un short son et lumière bluffantes et surtout scannez le QRCode pour visualiser des vidéos d’entraînements !

Sabre Laser Electronique Vert de Luke Skywalker, 27 euros

Star Wars – Sabre Laser Electronique Vert de Luke Skywalker - Jouet Star Wars Sabre laser STAR WARS de Luke Skywalker: le sabre laser électronique vert de Luke Skywalker s'illumine.

Sons, lumières et phrases : le sabre laser de Luke Skywalker inclut des sons, des lumières et des phrases du célèbre chevalier Jedi. 3 piles AAA requises, non fournies.

Des figures mythiques

La Black Séries de Hasbro réunit les figurines premiums en édition limitées liées à Star Wars. Ici, vous devrez faire face à un choix cornélien, résister au plaisir de les ouvrir et les exposer, ou les conserver précieusement pour conserver leur valeur. À vous de faire le choix qui vous sied !

Figurines Star Wars The Black Series, de 21 à 50 euros

Laser de luxe

Revenons à la prémiére trilogie avec cette reproduction du sabre de Kulo Ren en finition métal et vous allez kiffer les effets lumineux et sonore.

Sabre Laser Force FX Deluxe The Black Series Kylo Ren, 379 euros

promo Star Wars – Edition Collector – Sabre Laser Force FX Deluxe The Black Series Kylo Ren Sabre laser premium de Kylo Ren issu de la collection Black Séries, une reproduction réaliste et fidèle pour les fans de Star Wars !

Finitions en métal, édition collector, épisode 9.

Monteur de droïdes

Lego se fait parfois très plaisir avec ses reproductions de vaisseaux, dont certains dépassent plusieurs centaines d’euros. Inutile de dépenser autant pour se faire plaisir comme avec le Y-Wing de 578 pièces.

LEGO®-Star Wars™ Y-Wing Starfighter, 69,99 euros

promo LEGO-Star Wars Y-Wing Starfighter de la Résistance Jouet Enfant à Partir de 8 ans, 578 Pièces à Construire 75249 Construisez un tout nouvel Y-wing Lego Star Wars à collectionner

Les ensembles Lego Star Wars sont compatibles avec les autres ensembles de construction Lego pour une expérience de construction sans limite

Cuisine Impériale

Le Creuset le roi français de la cuisine en fonte et Star Wars, quel lien ? Une collection de cocotte minute à la gloire de Dark Vador,

des mini cocottes BB-8, C3PO ou R2D2 pour réaliser de bon plats galactiques.

Sinon pourquoi ne pas craquer pour le plat en carbonite Han Solo, pour préparer une bonne tartiflette ?

Le Creuset X Star Wars, prix variable, www.lecreuset.fr

Lecture de l’espace

L’univers imaginé par George Lucas a donné naissance à de nombreux romans, mais aussi a de très beaux livres qui explorent les différentes facettes de la galaxie comme de ses héros. Tout Han Solo est un parfait exemple, des interviews exclusives, des photos jamais vues pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur l’incontournable contrebandier.

Star Wars : Tout Han Solo, 39,95 euros