Les Jabra Elite 65e sont des écouteurs tour de cou en Bluetooth haut de gamme, contrairement aux Elite Active 45e testés précédemment. Jabra nous propose des écouteurs avec de la réduction de bruit active ainsi que de nombreuses fonctionnalités.

Jabra Elite 65e écouteurs Bluetooth 5.0 avec Réduction Active de Bruit (ANC) et Service Vocal Amazon Alexa Intégré - Cuivre

L'Elite 65e vous permet de filtrer les bruits ambiants. La réduction de bruit active de ses microphones et passive des EarGels. vous procure une réduction de bruit de qualité professionnelle

Design et ergonomie

Les Jabra Elite 65e sont des écouteurs intra auriculaire tours de cou. C’est-à-dire qu’ils sont sans fil. Néanmoins les deux écouteurs sont relié par un fil.

Sur le côté droit, on retrouve le micro sur le fil de l’écouteur droit. Ajoutons que sur le bout de la partie rigide, se trouve les boutons de commande avec la gestion du volume et le bouton multifonction.

Sur le flanc gauche, au bout de la partie rigide il y a également des boutons de commande. L’un pour activer ou désactiver la réduction de bruit active et le second pour activer l’assistant vocal.

La position des boutons demande un petit temps d’adaptation pour vraiment pouvoir les utiliser de manière optimale. Au toucher les boutons se ressemble, difficile de les distingués vraiment.

Le maintien dans les oreilles est vraiment parfait, encore faut-il aimer les intra-auriculaires mais là n’est pas le sujet de cet article. Les Jabra Elite 65e sont livré avec de nombreux emboue et ailettes afin de s’adapter à toutes les oreilles. Idéal pour des sportifs notamment, pour ne plus perdre ses écouteurs durant un footing.

Les écouteurs sont IP-54 c’est-à-dire qu’il propose une protection à la poussière et à l’eau. Attention, on parle bien de protection et pas immersion néanmoins aucun problème avec la pluie ou la sueur.

Terminons avec la qualité de fabrication qui se montre à la hauteur avec un poids bien repartie qui n’induit pas de fatigue. Le caoutchouc est agréable au toucher et les écouteurs ont un aiment pour les rassembler en « mode collier ».

Fonctionnalités

Jabre livre ses écouteurs avec une application Jabra Sound+ qui permets d’étendre les fonctionnalités. L’application se montre ergonomique avec un lien rapide avec l’application. Tout d’abord l’application permets de mettre à jour vos écouteurs et de changer la langue.

Les Jabra Elite 65e sont compatible avec un assistant vocal qui est paramétrable. Effectivement, il est possible de choisir l’assistant vocal de votre téléphone (Google Assistant pour Android et Siri pour iOS). Sinon vous pouvez sélectionner Alexa, autant dire qu’il y en à pour tous les goûts.

Pour les petits étourdis, il est possible de localiser ses écouteurs si vous les perdez. Le service est bien conçu puisque si vous avez encore la connexion Bluetooth, il est possible d’envoyer un son et de le localiser sur une carte. S’il est hors portée, l’application affiche la dernière adresse où vous l’avez utilisé.

Dernière fonctionnalité de Jabra Sound +, c’est les moments. Vous pouvez configurer la partie audio de votre casque : réduction de bruit, égaliseur ou le préréglage de musique. En plus, vous pouvez configurer une configuration pour les trajets. Terminons avec le mode « Focus » qui active la réduction de bruit active et qui diffuse un son reposant (bruit d’eau, de nature…)

Son des Jabra Elite 65e

L’empreinte sonore de ses écouteurs n’est clairement pas neutre, les graves dominent largement le spectre. Les médiums et les aigus sont en fort regret et ses dommages. Un son qui néanmoins peut convenir à des sportifs puisqu’il a du punch.



L’application avec son égaliseur permets d’avoir un rendu un peu plus neutre ou au contraire d’avoir encore plus de basse si vous adorez l’effet boum-boum. Si vous avez des doutes, nous saurions que vous conseillez d’aller les tester en magasin.

La réduction de bruit active (ANC) qui s’additionne à la réduction de bruit passive des intra auriculaire propose un résultat en demi-teinte. Les petits sons sont bien atténués néanmoins les sons fort et proche de vous reste audible. Loin de nous l’idée de vouloir comparer cette réduction de bruit avec un casque, nous nous attentions à mieux. Malgré tout, le mode qui permet d’entre les bruits autour de nous pratique dans la rue par exemple, est vraiment très agréable et ne donne pas une impression de sonotone.

Micro des Jabra Elite 65e

Le Jabra Elite 65e, embarque un micro de qualité. La voix capté est clair, voici un enregistrement audio pour vous faire un avis vous-même.

Autonomie

Les autonomies annoncées qui sont respectivement de 8h avec la réduction de bruit et de 13h sans sont globalement respecté. Après l’autonomie, va également dépendre du volume audio ainsi que de la stabilité de votre Bluetooth.

La recharge se fait par micro USB, pour nous c’est un point négatif. A presque 200€, Jabra aurait pu faire l’effort de USB-C… Le temps de recharge dépend du bloc chargeur utilisé mais compter 2h avec un bloc 500 mAh.

Conclusion

Les Jabra elite 65e sont proposé à 199€, un prix honnête compte tenue des fonctionnalités et de la qualité générale du produit. Néanmoins l’empreinte audio très accès sur les graves, pourrais en refroidir certain.

Jabra Elite 65e 199,99€ 7.5 Design & Ergonomie 7.0/10

















Fonctionnalités 9.0/10

















Son 7.5/10

















Micro 7.0/10

















Autonomie 7.0/10

















Points positifs Les nombreuses fonctionnalités

La qualité de fabrication

L'autonomie

La reduction de bruit Points négatifs Pas d'USB-C

Les graves trop dans l'extreme ? ACHETER