Les Deco P9 de la firme TP-link, spécialisée dans l’administration réseau, permettent de résoudre toutes les problématiques liées à la portée du WiFi dans votre domicile, et ainsi vous offre une couverture parfaite !

Design

Présentant un format tour, ils arborent un design sobre qui se marie parfaitement avec la plupart des décorations d’intérieur. A insi, plus besoin de cacher un boîtier moche qui fournit pourtant un WiFi partout dans la maiso n. Et donc, les Deco P9 peuvent être des objets de décoration, sur un meuble ou une étagère !

Installation du Deco P9

Grâce à l’application disponible sur l’Apple Store et sur le Google Play Store, l’installation des Deco P9 est enfantine !

Donc, installez l’application et laissez-vous guider. Les instructions sont claires et détaillées !

De plus, le Deco P9 s’utilise soit comme routeur WiFi en désactivant le WiFi de votre box Internet, soit comme relais à votre WiFi actuel.

En effet, grâce au CPL intégré dans chaque P9, plus besoin de se poser de question sur la distance séparant 2 bornes !

Connectiques

En plus du CPL 1000mbps/s intégré à chaque boîtier, vous avez la possibilité de connecter 2 autres appareils filaires grâce au 2 ports Ethernet situés a l’arrière de l’appareil.

Ainsi, si vous avez un bureau éloigné de votre box et qu’il est trop contraignant de le connecter en filaire le Deco P9 résout ce problème.

Installez-en un dans votre bureau et connectez vos ordinateurs en filaire au P9, et votre problème est résolu !

Fonctionnalités

Grâce à l’application dédiée, les Deco P9 permettent d’administrer votre réseau domestique facilement et précisément !

En effet, l’application permet de restreindre l’accès à internet à des heures spécifiques, mais aussi de consulter l’historique Internet, et filtrer le contenu de chaque appareil. Pratique pour les familles !

En plus, vous pouvez même inscrire en liste noire certains appareils.

Le gros avantage du Deco P9 et de son WiFi Mesh est que le changement de borne est automatique. Ainsi votre appareil choisi la borne la plus rapide et se connecte a celle-ci.

Performance & Résultat

Nous avons mesuré les vitesses grâce à Speedtest sur un Oneplus 7 à divers endroits. Pour les besoins du test, l’appartement choisi est un appartement de plain-pied de 78m².

Il faut souligner que la connexion n’est jamais interrompue même lors d’un changement de Deco P9. En plus, le changement de borne est ultra rapide, et constante !

Bornes Pièce Upload Download Filaire (témoin via CPL) Bureau 0.89 10.91 Salon Salon 0.49 11.3 Salon Cuisine 0.54 11.3 Bureau Chambre 1 0.1 11.3 Bureau Bureau 0.47 11.2 Bureau Chambre 2 0.93 11.4

Nous notons que la vitesse ne varie que très peu, et, est même plus rapide qu’une connexion filaire CPL.

Mesure Salon-Salon



Mesure Salon-Cuisine

Filaire

Mesure Bureau-Chambre 2

Mesure Bureau-Chambre

1

Mesure Bureau-Bureau

Conclusion

Pour résumer, le Deco P9 possède un excellent rapport qualité prix ! Par ailleurs, il s’adapte à toute les situations, que ce soit une maison à étages ou un appartement de plain-pied !

Ainsi, plus aucune perte de connexion, et les vitesses sont très bonnes !

Enfin, grâce au CPL intégré à chaque Deco P9, plus aucun souci de connexion !

Pour conclure, il s’agit d’un excellent produit pour ceux désirant avoir un WiFi fiable et rapide partout dans la maison !

Plus d’info sur les caractéristiques du Deco P9 sur le site de TP Link.

promo TP-Link Deco P9(3-pack) Système Hybride WiFi Mesh avec CPL 1000Mbps pour toute la maison - Couverture WiFi de 560m2 - Installation Facile - Contrôle... TP-LINK WIFI MESH + CPL - Deco P9 combine le WiFi bi-bande et le CPL pour établir un réseau WiFi Mesh plus puissant

SOLUTION DE MUR ÉPAIS - Grâce à votre circuit électrique il n'y a plus de murs ! Profitez du WiFi à la maison partout grâce au CPL ! La connexion CPL fonctionne uniquement entre boitiers Deco P9

TP-Link Deco P9 9.4 Design 8.5/10

















Installation 10.0/10

















Connectiques 9.0/10

















Fonctionnalités 9.5/10

















Performance 10.0/10

















Points positifs Excellentes performances

Installation ultra simple

Eventail de fonctions disponibles Points négatifs Boitier un peu haut Acheter sur Amazon