Le Master & Dynamic MW60 est le casque d’une jeune marque New Yorkaise. Il s’agit du seul et unique casque Bluetooth de la marque. Présenté comme “bulle de réflexion nomade ultime” et possédant des matériaux de qualité assemblé avec soins pour résister aux effets du temps. Est-ce votre meilleur compagnon audio pour les années à venir ?

Design

Dès l’ouverture de boîte, le ton est donné. Cuir de bonne facture et l’acier inoxydable viennent caresser vos yeux. On constate directement le soin et la qualité de fabrication mise en oeuvre pour ce MW60.

TEST – Master & Dynamic MW60 – Vue Globale

On retrouve au centre une petite boîte en cuir avec un câble jack pour une utilisation filaire ainsi qu’un micro câble USB pour la recharge – dommage pour l’USB-C…

Une fois sortie de la boîte, on peut enfin s’attarder sur les finitions qui sont tout simplement parfaites. On peut ne rien dire de plus, les coutures sont réalisées de la meilleure des manières et les matériaux sont de haut niveau.

TEST – Master & Dynamic MW60 – Vue d’un écouteur

Viens ensuite le moment de le poser sur la tête, le MW60 est un casque très agréable à porter avec des oreillettes à mémoire en mousse à mémoire de forme qui englobe les oreilles (circuit-auriculaire), l’arceau n’est pas beaucoup rembourré cependant on peut le garder un moment sur la tête avant que la fatigue ne se fasse sentir. Un point positif supplémentaire, les coussinets sont simplement aimantés, pratique pour les nettoyer ou encore les remplacer.

TEST – Master & Dynamic MW60 – Les oreillettes sont aimantées

Les charnières sont de très bonne facture et devraient aisément encaisser les années sans grande difficulté.

Les charnières sont de bonne facture !

Le réglage s’effectue par un piston à coulisse, la encore gage de qualité. Il y’a infinie moins de le caser qu’un casque avec arceau réglable. Malheureusement, cela entraîne un défaut il n’est pas du tout fait pour les petites têtes. Le MW60 s’ajuste parfaitement sur des moyennes ou grandes têtes. Le maintien est également un peu problématique, le casque n’étant pas particulièrement lourd des mouvements de tête en avant ou arrière ont tendance à le faire bouger. On oublie donc l’usage sportif de ce casque et attention dans les mouvements de foule.

Le système de réglage de taille du MW60.

Mobilité

Pour un usage nomade, le MW60 est pliable pour être rangé dans une pochette, il est facile à transporter dans un sac à dos ou un sac à main. Les oreillettes pivotent, mais pas totalement encore une fois un choix qu’on a du mal à comprendre, car il n’est pas possible de le faire reposer sur nos clavicules.

Le casque en mode transport

Concernant, les accessoires autant vous dire que Master & Dynamic est vraiment généreux sur ce point. Dans le packaging on retrouve, une boîte de câble en cuir, un étui en toile, une pochette de transport en toile également. On retrouve un câble jack standard de 1,25m, un peu court d’ailleurs, ainsi qu’un adaptateur jack 3.5/ 6.3mm. Le MW60 est fournis avec un câble de charge micro USB est fournis. Les câbles sont tressés et vont eux aussi être résistants dans le temps.

TEST – Master & Dynamic MW60 – La boîte avec les câbles

Fonctionnalités

Sous l’oreillette gauche, on retrouve le bouton de marche/arrêt et d’appairage Bluetooth. Pour le connecter en Bluetooth, il suffit de faire glisser le bouton au maximum pendant deux secondes. C’est facile et rapide et pour les futurs démarrages l’appairage se fait automatiquement. Notons également, que dans un milieu ouvert la portée est très grande grâce à quatre antennes.

L’oreillette gauche du MW60

L’oreille droite accueille trois boutons. Le bouton central permet de faire Play/pause ou de décrocher/raccrocher un appel avec un appui simple. Avec un appui long, vous pouvez ignorer un appel ou encore déclencher la reconnaissance vocale. Le bouton “+” sert par un appui simple à monter le volume et à passer à la piste suivante par un appui long. Le bouton “-” présente le même fonctionnement, mais inversé évidemment.

L’oreillette droite du MW60

Le choix de Master & Dynamic sont un peu particuliers justement sur le choix des fonctionnalités des boutons du MW60. En effet, il faut cliquer de multiple fois pour changer le volume alors que sur d’autres casques il faut juste rester appuyer. Pas vraiment judicieux pour un usage modeste, ce n’est vraiment pas pratique dans on marche dans la rue sachant que le casque à tendance à bouger dans le même temps.

Le son du MW60

De notre côté nous avons testé le son avec un maximum de neutralité et nos oreilles. Si vous souhaitez avoir des chiffres précis et une analyse plus poussée, je vous conseille largement le test de nos confrères Les numériques disponible ICI.

Néanmoins, nous allons tous même vous apporter notre point de vue sur la qualité sonore de ce MW60. Déjà pas d’application, il est donc impossible de régler le casque comme bon vous semble.

La puissance sonore déjà est vraiment bonne que ce soit en filaire ou en Bluetooth, avec une isolation passive qui est vraiment bonne. Le son est précis, que ce soit pour retranscrire les paroles ou l’instrumental. En d’autres termes, il y a des musiques que je pensais connaître par coeur où j’ai (re)découvertes avec une tout autre approche. Des petits mouvements de bouche, des tout petits mouvements sur les instruments. Et ça, c’est vraiment le bonheur d’avoir autant de détail.

Autant il est très bon sur les aiguës, mais ce n’est pas un casque qui se destine aux amateurs de basses. Elles sont présentes, mais elles manquent clairement de volume et c’est dommage puisque cela donne l’impression que le casque manque de puissance alors que ce n’est pas le cas du tout. Malgré tout l’écoute de métal ou rock n’est pas désagréable pour autant.

Autonomie

Dernier point et non des moindres, l’autonomie. Le constructeur annonce 16H, nous nous sommes fait quinzaine d’heures sans soucis. De plus une LED sur le casque vous indique au démarrage le niveau de batterie (Vert-Orange-Rouge).

Au vue du prix, il est vraiment regrettable de ne pas avoir d’USB-C.

Conclusion sur le MW60

Le MW60 est proposé à un prix de 480€, pour ce prix on à un casque assez neutre sur le plan audio, avec une qualité de fabrication irréprochable.

Master & Dynamic - Casque sans fil MW60 Circum-Aural (Gunmetal) Arceau en cuir grainé de qualité supérieure avec intérieur en cuir d'agneau et coussins à mémoire de forme. Charnières pliables en acier inoxydable

Bluetooth 4.1 avec audio haute qualité AptxTM

Master & Dynamic MW60 480€ 7.8 Design 9.0/10

















Mobilité 7.5/10

















Fonctionnalités 7.0/10

















Son 7.5/10

















Autonomie 8.0/10

















Points positifs Une qualité de fabrication incroyable

Le confort

Le son qui reste équilibré

L'autonomie Points négatifs Pas d'USB-C

Manque de basses

Pas de réduction de bruit active

