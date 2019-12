Noël 2019 : Notre sélection des meilleurs smartphones

Bon bon bon, c’est le moment de choisir un téléphone mais c’est un peu compliqué avec tout le choix disponible. Vous inquiétez pas, notre sélection des meilleurs smartphones du moment est là pour vous aider. Nous avons répertorié une vingtaine de références en fonction de budgets différents. De plus, nos tests et présentations de ces smartphones seront présents afin de vous donner un avis constructif sur les spécificités et qualités des produits.

Smartphone entre 100 et 200€

Nokia 1 Plus – Un Android de qualité moins de 100€

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre test du Nokia 1 Plus

Honor 9 Lite – 4 objectifs pour découvrir l’art de la photo

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article de présentation du Honor 9 Lite

Samsung Galaxy A20e – La qualité Samsung à petit prix

Un smartphone simple avec un bon rapport qualité/prix. Vous retrouverais un écran de 5,8″ avec une encoche en goutte d’eau et un double capteur photo arrière dont un grand angle !

Xiaomi Mi A3 – Android sans surcouche

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre test du Xiaomi Mi A3

Smartphone entre 200€ et 500€

Motorola G7 Plus – Le téléphone complet de chez Motorola

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre test du Motorola G7 Plus

Xiaomi Redmi Note 8 Pro – Un rapport qualité/prix inégalé

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article de présentation du Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Realme X2 Pro – Un photophone qui a tout des grands

realme X2 Pro (Bleu Neptune, 12Go+256Go, Prise européenne) Système de mise au point Hawk Eye; Qualcomm Snapdragon 855 Plus; Super VOOC Flash Charge; Quad Caméra 64MP avec affichage fluide

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre test du Realme X2 Pro

Asus ZenFone Max Pro M2 – Un grand smartphone, de grandes envies

Disponible sur CDiscount pour 250€ !

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article de présentation du Asus ZenFone Max Pro M2

Xiaomi Mi9 Lite – Le meilleur des smartphones Xiaomi dans une version Lite

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre test du Xiaomi Mi9 Lite

Nokia 7.2 – Le retour du challenger

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre test du Nokia 7.2

Smartphone entre 500€ et 800€

Google Pixel 4 – Le meilleur en photo à ce prix

Disponible sur LaFnac pour 769€ !

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article de présentation du Google Pixel 4

OnePlus 7 Pro – Du haut de gamme à bas prix

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre test du OnePlus 7 Pro

Sony Xperia 5 – Un écran 21:9 impressionnant

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article de présentation du Sony Xperia 5

Xiaomi Mi Note 10 – Le plus puissant des objectifs photo

Disponible sur LaFnac pour 549€ !

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article prise en main du Xiaomi Mi Note 10

Honor 20 – Un photophone puissant

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre test du Honor 20

Smartphone à plus de 800€

Apple iPhone 11 Pro – Un triple capteur pour devenir un pro de la photo

Apple iPhone 11 Pro (64 Go) - Gris Sidéral Écran OLED Super Retina XDR 5,8 pouces; Caméra avant TrueDepth 12 Mpx avec mode Portrait, vidéo 4K et ralenti

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article sur la conférence de présentation des iPhone 11

Google Pixel 4 XL – Le meilleur photophone avec un grand écran

Disponible sur LaFnac pour 899€ !

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre test du Google Pixel 4 XL

Asus Rog Phone 2 – Le smartphone gaming par excellence

ASUS ROG Phone 2 ZS660KL 128Go Noir 8Go Ram 8 Go de RAM 128G de UFS2.1 Stockage interne; Premier smartphone gaming avec Snapdragon 855 Plus;Premier écran AMOLED de 120Hz/1ms

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article de présentation du Asus Rog Phone 2

Huawei P30 Pro – Prenez enfin la lune en photo

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre test du Huawei P30 Pro

Samsung Galaxy Note 10 – La qualité Samsung à son paroxysme

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre test du Samsung Galaxy Note 10

Alors ? Quel smartphone offrirez-vous pour Noël ?