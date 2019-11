Toute la sphère Web et les passionnés de technologie l’attendaient, les smartphones Google Pixel 4 et Pixel 4XL pointent, non pas le bout de leur encoche, mais le bout de leur double capteur photo. Fortement attendu suite aux prouesses exemplaires du Google Pixel 3 de l’année dernière, Google risque beaucoup sur ce nouveau modèle. Un nouveau design, de nouvelles fonctionnalités et un capteur supplémentaire, le Google Pixel 4 XL va t-il faire vibrer de peur l’iPhone 11 Pro ou le Samsung Note 10 ? Parcourons ensemble ce Pixel 4 XL, que le test débute !

Design : Tout beau, tout neuf !

Google surprend sur son nouveau Pixel 4 et Pixel 4 XL. En effet, l’entreprise californienne opte pour un changement de design, dans une ère où tous les smartphones se ressemblent. On oublie l’encoche ou tout autre bulle dans l’écran, le Pixel 4 XL retrouve une large bande noire sur son front. Celle-ci abrite moultes capteurs, dont l’appareil photo, capteur de luminosité et le nouveau système de reconnaissance faciale avec la puce Soli. N’oublions pas le haut-parleur supérieur, qui viendra offrir un son stéréo époustouflant. Pas d’inquiétude, le smartphone a toujours une (grosse) bordure sur la partie inférieure, qui est tout bonnement inutile (ni capteur d’empreinte ou bouton physique).

Vitre contre table, le Pixel 4XL arbore un nouveau design pour ces capteurs d’appareil photo. Un carré similaire à l’iPhone 11 Pro, avec seulement 2 capteurs. Cette forme géométrique ressort du smartphone, évidemment, mais ne gêne pas au quotidien. Aucune sensation de balançoire sur une table. Adieu capteur d’empreinte, tu as fait ton temps et Google n’a pas voulu te mettre sous l’écran. La sensation, au toucher, de la surface lisse en verre est fortement agréable au quotidien. En Gorilla Glass 5, il saura résister aux rayures, mais pas aux traces de doigts. De plus, Google impose la morosité aux français, avec une seule couleur disponible sur le marché, le modèle noir.

Les contours, en aluminium brossé, sont doux en main. Les boutons présents sur le côté droit permettent de modifier le volume et mettre en veille le Pixel 4. Mention spéciale à la couleur blanche utilisée, UNIQUEMENT sur ce bouton. Le seul élément d’une couleur différente sur ce smartphone. Nous avons pensé à un bouton secret au départ, mais non… Carte nano-sim sur la gauche, haut parleur, microphone et port USB-C sur la tranche inférieure. Le compte y est !





Le Google Pixel 4 XL est bien fini, agréable à prendre en main, bien équilibré avec un poids de 160 grammes. On regrette cette bordure imposante, mais globalement ce smartphone est sobre et réussi. À noter qu’il est résistant IP68.

Une claque à 90Hz (ou presque)

Son nom indique la taille, le Pixel 4 XL est équipé d’un écran d’une diagonale de 5,7 pouces. Mais il est le moins grand des smartphones haut de gamme, un plaisir personnel ! Il est tout de même doté d’une dalle OLED en Full HD+, soit 2280 pixels sur 1080. 444 PPP, autant de pixels qui offrent une qualité d’image bluffante. Les couleurs respectent parfaitement les standards d’aujourd’hui et sa luminosité est prouvée. Même en plein soleil du mois d’Octobre, le Pixel 4 XL s’utilise en toute circonstance, sans aucun problème. Tout était parfait, avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, jusqu’à… Une réduction du taux de rafraîchissement à 60Hz quand la luminosité est basse. Un correctif s’apprête à sortir, mais quand même Google… Bref, cette nouveauté sur le nouveau smartphone de Google apporte de la fluidité au quotidien.

Appareil photo : Du nouveau mais sans « WOW »

Sans surprise, Google ajoute un second capteur photo à l’arrière de son nouveau Pixel 4. On y retrouve un capteur de 12,2 MP pour le grand angle avec une ouverture de f/1,7 et un second capteur pour du téléobjectif (soit Zoom x2) de 16 MP pour une ouverture de f/2,4. Pour expliquer rapidement, ce second capteur vient apporter une amélioration importante concernant les photos avec zoom. Cette nouveauté liée à la partie logicielle offre une image nette, sans bruit. Google surprend avec ce capteur qui rajoute des points à l’appareil photo déjà démentiel. Mais, on regrette fortement l’absence d’un troisième capteur, comme sur l’iPhone 11 Pro, pour l’ultra grand angle. Avec celui-ci, le Google Pixel 4 aurait été L’UNIQUE smartphone parfait pour la photographie.

En condition lumineuse, soit en pleine journée, le Google Pixel 4 XL excelle. Un rendu parfait, pour des couleurs qui ne dénaturent pas le sujet. Comme d’habitude, la gamme Google restitue l’ensemble des détails, proche de la réalité. Un article complet sur la partie photo sera réalisé par notre équipe, afin de vous dévoiler ses performances.

En intérieur, le travail des capteurs lié au logiciel gardent la qualité et la luminosité réelle. Les couleurs restitués sont elles aussi toujours présentes, un régal pour les yeux.





Google continue à étonner dans son Mode Nuit. Même en situation de faible luminosité, voir nuit noire, le Pixel 4 parvient à captures des images utilisables. En pleine nuit, les photos capturent tout ce que vous voulez, sans même forcer, en corrigeant la lumière jaunâtre. Toutefois, il faudra opter pour le mode « Vision de Nuit » pour obtenir ce résultat, ce qui n’est pas automatique.

iPhone 11 Pro



iPhone 11 Pro

Google Pixel 4 XL

Notons que le Pixel 4 XL est toujours aussi bon pour les modes Portrait. La délimitation des cheveux et autres détails se fait parfaitement, le meilleur dans ce domaine. Contrairement au Pixel 3, le Pixel 4 est équipé d’un seul capteur de 8 MP à ouverture f/2 pour le mode Selfie. Dommage, car le rendu est moins qualitatif concernant les couleurs.

Google Pixel 4 XL

iPhone 11 Pro

En vidéo, il peut filmer en 4K à 30 FPS et Full HD en 60 FPS. Pas de 4K 60 FPS, quel dommage. Mais des modes de ralenti sont présents (120 FPS en Full HD et 240 FPS en HD). Très bonne stabilité, mais l’iPhone 11 Pro reste le meilleur dans ce domaine.

Audio : Puissance toujours au rendez-vous

Comme évoqué plus haut, le Pixel 4 XL contient 2 haut-parleurs pour un son en stéréo. Et quel son ! On regrette tout de même la position du haut-parleur inférieur, précédemment présent sur la bordure d’écran inférieure, sur le Pixel 3. Le son est net, précis et agréable lors d’une séance Netflix. Tout y est, les basses, les médiums et les aigus s’équilibrent, sans même saturer. Le volume peut monter très haut, vient presque remplacer une enceinte Bluetooth. Constructeurs concurrents, prenez exemple !

Par contre, Goodbye Jack. L’adaptateur USB-C vers Jack n’est même pas présent dans la boîte ! Pourquoi nous faire une Apple ! J’en connais un qui ferait des bons (Coucou Technoid). Encore heureux, les Google Buds 2 arrivent ! Ils pourront ainsi profiter du Bluetooth 5.0 et des codecs audio les plus populaires (AptX HD, A2DP…).

L’une des plus belles performances !

Du côté des performances, le Google Pixel 4 XL est équipé d’un processeur Snapdragon 855, couplé à 6 Go de RAM. Ce n’est pas la dernière puce de Qualcomm mais les performances sont à la hauteur du prix. Au quotidien, le smartphone de Google est fluide et aucun ralentissement n’est à déplorer. L’écran de 90 Hz lié aux performances offre une expérience utilisateur simplifiée et agréable. De plus, Android 10 améliore la situation, avec la dernière version disponible. Par contre, la gamme Pixel 4 est disponible, en France, seulement en 64 Go. Surprenant quand il n’est pas possible d’insérer une carte micro SD. Il faudra passer à la caisse du Google Cloud.





Du côté des applications energivores, nous avons passé notre temps à tester ce smartphone sur Call of Duty Mobile. Globalement, avec les graphismes poussés au maximum, le Pixel 4 XL s’en sort très bien. Aucune importante baisse de frame rate sur ce grand écran de qualité. N’étant pas un passionné de Fortnite, nous ne pourrons vous donner un retour, mais il semblerait que ce soit équivalent. Le nouveau smartphone de Google est donc prévu pour n’importe quel usage ! Toutefois, avec un écran en verre poli, difficile de ne pas se bruler les doigts, quand celui-ci chauffe. Il faudra opter pour une coque pour réduire cette mauvaise sensation.

Côté expérience utilisateur, on retrouve cette feature (utile ?) de pression des deux côtés du smartphone pour activer Google Assistant. Cette année, Google met en place une nouveauté qui fait plaisir : Motion Sense. Grâce au capteur Soli présent dans la bordure supérieure du smartphone, il est possible d’utiliser sans smartphone sans les mains. Enfin presque, par des gestes. Fort intéressant ! Quoique, pour l’instant, les gestes proposés sont peu nombreux. Aujourd’hui, il est possible de changer de morceau musical avec un geste de gauche à droite, arrêter son réveil ou faire « Coucou » à un Pokémon. Gadget vous avait dit ? Cette fonctionnalité sera, nous l’espérons, très utile pour descendre une page pendant une recette de cuisine ou augmenter le volume sans toucher le smartphone. Google, si tu nous lis !





Le meilleur pour la fin, ou pas. Parlons un peu de la reconnaissance faciale. Seule méthode de déverrouillage, en plus du code, Google met en avant sa solution quasi unique sur le marché. Un vrai système performant, ou presque. En effet, la reconnaissance est rapide et l’ouverture du smartphone se fait en millième de seconde. Qu’il fasse jour, nuit, ou à 180 degrés. Mais chose étonnante, le smartphone se déverrouille même les yeux fermés. Pour l’aspect sécurité des données, il faudra repasser. Mais ce n’est pas le seul, puisque le realme X2 Pro a également cette « fonctionnalité ».

Autonomie : Et là, c’est le drame…

Le point noir de ce smartphone, l’autonomie ! Le Google Pixel 4 XL s’équipe d’une batterie de 3 700 mAh et à l’usage, il tiendra la journée ! Par contre, il ne faut pas compter l’utiliser durant 2 jours, là où les concurrents font mieux. Nos confrères de chez CNET nous ont rapporté une autonomie minable pour le Pixel 4, avec une batterie de 2 800 mAh seulement. Malgré les retours négatifs du Pixel 3, Google poursuit à décevoir sur l’autonomie. À l’usage, le Pixel 4 XL a su tenir, en moyenne, 9 heures écran allumé. Un score moyen, voir faible, pour un smartphone haut de gamme. Mais toujours mieux que son petit frère ! Durant nos tests, il s’est avéré que la plupart des % de batterie s’envolent lorsque l’appareil photo est allumé. Un correctif, PLEASE ! À noter que le Pixel 4 XL est toujours équipé de la recharge sans-fil.

De plus, Google donne un chargeur 18W, qui permet de recharger le smartphone, à 100%, en 1h30. C’est bien, pour un smartphone moyen de gamme. Même un Xiaomi ou OPPO à moitié prix fait mieux ! Il faut se réveiller Google, où est votre force et votre avancée technologique ?

Google Pixel 4 XL : Conclusion

Google renouvelle sa place sur le podium des meilleurs smartphones de l’année 2019, avec son Google Pixel 4 XL, ou Pixel 3S XL. En effet, bien que ce smartphone arbore des nouveautés physiques, comme le carré des capteurs à l’arrière et l’imposante bordure noire, le Pixel 4 XL n’est pas SUR-PRE-NANT. Pour ma part, je misais beaucoup sur ce nouveau smartphone, mais sûrement beaucoup trop face au rendu. Les nouveautés comme la reconnaissance faciale, l’écran 90 Hz et sa prise en main font plaisir, mais semblent être une version améliorée du précédent smartphone de Google. Là où la marque américaine avait surpris l’année dernière, elle décoit par sa simplicité cette année. On attendait une meilleure autonomie et une nouvelle claque de la part de l’appareil photo, bien qu’il soit l’un des meilleurs sur le marché.

Néanmoins, le Google Pixel 4 XL reste un très bon smartphone pour sa prise en main et ses performances générales. Nous le conseillons cependant à certaines personnes en particulier. Si vous devez changer de smartphone, car le votre se fait trop vieux ou bas de gamme et que vous souhaitez du haut de gamme à bon prix, le Pixel 4 XL est un bon choix. Si vous avez déjà un Pixel 3/Pixel 3 XL, gardez-le. Enfin, si vous avez un iPhone 11 Pro ou Samsung Note 10+, gardez le.

Google Pixel 4 XL 899€ 7.8 Design 7.0/10

















Écran 8.5/10

















Appareil photo 9.5/10

















Audio 8.0/10

















Performance 8.5/10

















Autonomie 5.0/10

















Points positifs Bonne prise en main

Grand écran lumineux

Appareil photo parfait

Performance optimale au quotidien Points négatifs Une bordure épaisse...

Seulement 64 Go de stockage

Autonomie faiblarde

