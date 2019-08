Après le Xiaomi Mi A2, l’entreprise a annoncé le 18 juillet dernier son successeur, le Xiaomi Mi A3. Un smartphone Android One avec un écran Super AMOLED de 6.01″ et un lecteur d’empreintes sous l’écran à partir de 249€ ! Bienvenue et voici le test du Xiaomi Mi A3.

Caractéristiques techniques du Xiaomi Mi A3

Sortie : 18/07/2019

: 18/07/2019 Mesures : 153.5 x 71.9 x 8.5 mm (Longueur x largeur x épaisseur)

153.5 x 71.9 x 8.5 mm (Longueur x largeur x épaisseur) Poids : 173.8g

173.8g SoC : Qualcomm Snapdragon 665 cadencé à 2.0 GHz

Qualcomm Snapdragon 665 cadencé à 2.0 GHz Écran : Super AMOLED HD+ de 6.01″ protégé par Gorilla Glass 5

Super AMOLED HD+ de 6.01″ protégé par Gorilla Glass 5 Stockage : 64 ou 128 Go (Extensible via Micro SD)

64 ou 128 Go (Extensible via Micro SD) Mémoire Vive : 4Go

4Go Caméras arrières : 48+8 (Grand Angle)+2 (Profondeur) Mp

48+8 (Grand Angle)+2 (Profondeur) Mp Caméra frontale : 32MP

32MP Batterie : 4030mAh rechargeable par USB Type-C (Compatible QC 3.0)

4030mAh rechargeable par USB Type-C (Compatible QC 3.0) Emplacement SIM : Double SIM (Nano) ou 1 SIM + 1 carte Micro SD

Double SIM (Nano) ou 1 SIM + 1 carte Micro SD Bluetooth : Oui, 5.0

Oui, 5.0 NFC : Non

Non Bandes 4G : 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300)

1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) Logiciel : Android 9.0 Pie dans le programme Android One

Android 9.0 Pie dans le programme Android One DRM : L1

L1 Autre : Présence du port jack

Présence du port jack Prix : ~250€

Déballage du Xiaomi Mi A3

Auparavant, Xiaomi avait l’habitude d’utiliser des boîtes assez simple. C’est toujours le cas avec le Xiaomi Mi A3 mais nous avons désormais un visuel du smartphone à l’avant de la boîte ! Pas de surprises à l’arrière, une étiquette avec les caractéristiques principales de l’appareil.

Dans la boite, nous retrouvons :

Manuels d’utilisation

Éjecteur SIM

Coque transparente noire

Adaptateur secteur 5V 2A

Câble USB A vers USB Type-C 1m

Écouteurs Jack (pour les versions françaises, la loi l’oblige)

Design : dans l’air du temps

L’appareil est agréable à prendre en main, il épouse bien la forme des mains. Son verre arrière est aussi très joli esthétiquement. Nous regrettons seulement son écran qui reste assez tranchant. L’arrière est vêtu d’un traitement industriel pour obtenir des reflets. Ceux-ci sont par ailleurs beaucoup plus visibles sur les coloris blanc et bleu. Le gris reste beaucoup plus classique si vous ne souhaitez pas avoir ces reflets.

Comme de nombreux smartphones, les boutons de volume et d’alimentation sont situés à droite. Ils sont agréables à utiliser sans pour autant être exceptionnels.

Le tiroir SIM se trouve à gauche du Xiaomi Mi A3, il peut accueillir deux cartes nano SIM ou alors une carte Micro SD + une carte nano SIM. Il y a bien évidemment un joint d’étanchéité pour protéger l’appareil de quelques légères gouttes d’eau. Nous avons également remarqué qu’il avait des aimants ce qui le rend plus facile à rentrer dans l’emplacement dédié !

Enfin, le port jack, le port USB Type-C, haut-parleurs et micro se situent sur les tranches haute et basse du smartphone.

Un écran Super AMOLED mais seulement HD+

Le Xiaomi Mi A3 a provoqué quelques surprises lors de sa présentation et notamment au niveau de son écran. En effet, il propose un écran Super AMOLED pour seulement 249€ ! Bien sûr, l’entreprise n’a pas mis en avant le fait que ce soit un écran HD+ au lieu de l’écran Full HD du Xiaomi Mi A2 mais elle a tout de même justifié ce choix par un gain d’autonomie considérable grâce à cet écran HD+.

Désormais avec un écran Super AMOLED, nous confirmons que sa luminosité est assez bonne en plein jour. Son écran tactile est lui aussi très réactif, c’était un régal d’utiliser cet écran sur du divertissement.

Sa résolution de seulement 286ppi n’est pas visible sur une utilisation classique mais dès lors qu’on se rapproche un peu de l’écran, on remarque immédiatement ce détail ce qui est assez dommage. Enfin, l’écran cache un lecteur d’empreintes sous l’écran ! Il est excellent. Après presque 2 semaines, aucun raté, dommage qu’il y ai encore quelques problèmes d’affichage.

Performances du Xiaomi Mi A3

Côté performance, vous retrouverez ici un Snapdragon 665 contre le 660 du Xiaomi Mi A2. C’est d’ailleurs l’un des premiers à bénéficier de ce processeur. Il n’y a presque pas, voire pas du tout, de réels changements par rapport au Xiaomi Mi A2. Cependant, ce dernier a l’avantage d’avoir une consommation énergétique mieux contrôlée.

Au quotidien, nous avons rencontré AUCUN problème, sur un usage classique. Bien sûr, ce n’est pas un smartphone destiné au gaming mais il reste tout de même fluide sur des sessions de jeux.

Autonomie

Cette année, Xiaomi a beaucoup misé sur l’autonomie du Mi A3 qui était un point faible du Mi A2. Entre l’écran HD+, la batterie de 4000mAh et un processeur plus économe en énergie, nous nous attendons à une très bonne autonomie. Et effectivement, l’appareil est capable de tenir 2 à 3 jours si vous n’avez pas une utilisation intensive. C’était assez impressionnant d’avoir une autonomie comme celle-ci.

Logiciel : Android One, un argument marketing

Comme le Motorola One Vision, le Xiaomi Mi A3 profite du programme Android One qui garantit au minimum 2 ans de mises à jour majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité. Au quotidien, le logiciel était plutôt optimisé, tout était fluide malgré une mauvaise gestion de l’encoche. En effet, certaines icônes de la barre de statut sont coupées. De plus, il y a aucune option qui permet de forcer une application à « l’adapter » à l’encoche comme le propose le Samsung Galaxy S10e. De même pour masquer l’encoche, rien n’est proposé par défaut.

Sinon, l’appareil tourne sous Android Pie 9.0 et profite de nombreuses fonctions comme le bien être numérique. D’ailleurs, Xiaomi a précisé qu’il sera prioritaire sur le plan de déploiement d’Android P.

Photo

Trois capteurs au dos, un capteur principal de 48Mp avec deux autres de 8Mp (Grand Angle) et 2Mp (Profondeur). Au niveau des fonctionnalités qu’embarque l’application caméra, rien à dire. D’ailleurs, les voici :

Zoom x2

Ultra grand angle 0.6x

Portrait (réglable)

Mode 48 Mp

HDR

IA

Mode Nuit

Normal

Zoom x2

Ultra Grand Angle

48Mp

HDR

IA

Portrait

Normal

Zoom x2

Ultra Grand Angle

48Mp

HDR

IA

Les photos prises avec le Xiaomi Mi A3 sont correctes. Les couleurs se rapprochent de la réalité. Il manque peut-être un peu de détails mais heureusement, le mode 48Mp permet de corriger ce problème. Le Zoom x2 et le mode Ultra Grand Angle sont très utiles au quotidien, il n’y a presque pas de perte de qualité. Le seul point négatif serait son mode portrait qui a du mal à détecter le sujet.

Normal

Mode Nuit désactivé

Enfin, le mode nuit ! En général, il fonctionne assez bien mais certaines personnes préféreront désactiver ce mode pour avoir un rendu plus réaliste.

Vidéo

Le Xiaomi Mi A3 a l’avantage de proposer l’enregistrement de vidéos en 2160p (30ips), 1080P (60 ou 30 ips) ou du 720P (30ips). Durant notre essai avec le Xiaomi Mi A3, nous avons plutôt préféré le 1080P en 60ips qui est non seulement mieux stabilisé mais aussi avec une prise de 60 images par seconde. Ainsi, la vidéo est beaucoup plus agréable à visionner. Dommage qu’il n’y a aucune stabilisation. Voici un échantillon :

Audio, micro et vibreur du Xiaomi Mi A3

1, c’est le nombre d’haut parleur que le Xiaomi Mi A3 possède. Dans l’ensemble, le son était assez fort, il n’y a pas de saturation, rien à dire de ce côté là. Du côté de son micro, nous l’avions trouvé peut-être un peu étouffé. Il aurait été meilleur si les voix étaient plus claires.

Le vibreur du Xiaomi Mi A3 est très classique. Ce n’est pas un vibreur haptique comme peut le proposer le Samsung Galaxy S10e mais il suffira à un grand nombre de personnes.

GPS : manque de précisions

Le GPS n’est clairement pas le point fort du Xiaomi Mi A3. En effet, très souvent, l’appareil donne une localisation très approximative. De plus, elle a tendance à changer toutes les secondes même s’il n’y a aucun changement de position.

Conclusion

Le Xiaomi Mi A3 est parfait pour de nombreux utilisateurs. Malgré tout, pour les quelques utilisateurs plus pointilleux, nous vous conseillons plutôt le Google Pixel 3a par exemple qui bénéficie aussi d’un Android pure.

Xiaomi Mi A3 8.4 Design 9.5 Écran 8.0 Autonomie 10.0 Performance 8.0 Logiciel 8.5 Caméra 8.0 Audio 7.0 Connectivité 8.0 Points positifs Très bonne autonomie

Support logiciel

Bonne prise en main

Présence port jack Points négatifs Mauvaise gestion de l'encoche

Problèmes d'affichage du capteur d'empreintes

