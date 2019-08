5 applications iOS inconnues mais indispensables

Quand on a la chance d’avoir un iPhone avec énormément de stockage on se permet de tester un peu à l’aveugle pleins d’applications, et de les garder, même si elles s’avèrent inutiles. Heureusement dans le lot il y a souvent des perles, mais pour vous éviter de perdre du temps en cherchant vous même, je vous ai réuni mes 5 applications iOS préférées du moment.

Zenly

Tout simplement une application qui permet de voir où sont vos ami-e-s en temps réel. Pas très utile selon vous ? Personnellement je l’utilise tous les jours, avec mon colocataire et mes meilleurs amis. Cette application (rachetée par Snapchat) permet de connaitre le pourcentage de batterie et la localisation exacte, ainsi que la dernière position enregistrée en cas de perte de réseau ou de batterie. Cela a un côté très sécurisant de savoir que nos ami-e-s peuvent connaître notre position en cas de danger ! Le mode « fantôme » existe aussi pour les petits secrets qu’on souhaite garder bien enfouis.

Téléchargez l’application Zenly en cliquant ici.

Text Designer

Pour mettre un coup de neuf à vos bio Instragram sans bouger de votre iPhone, Text Designer vous donne une possibilité quasi-infinie en matière d’écritures un peu stylées, qu’il ne vous reste plus qu’à copier-coller !

Petit exemple de mes polices d’écritures préférées :

𝕷𝖊 𝖈𝖆𝖋𝖊́ 𝖉𝖚 𝖌𝖊𝖊𝖐

𝐿𝑒 𝑐𝑎𝑓𝑒́ 𝑑𝑢 𝑔𝑒𝑒𝑘

🅛🅔 🅒🅐🅕🅔́ 🅓🅤 🅖🅔🅔🅚

Téléchargez l’application Text Designer en cliquant ici

Spotr

⚠ Application réservée aux parisiens ⚠

Si vous êtes photographe et que vous êtes en panne d’inspiration pour votre feed Instagram : téléchargez Spotr ! En zoomant sur la carte, des dizaines de « Spot » sont recensés, photos à l’appui.

Mes Spots préférés :







Téléchargez l’application Spotr en cliquant ici

Leap Second

Recevez chaque jour (à l’heure souhaitée) une notification sur votre téléphone pour ajouter une vidéo d’une seconde (pas plus) qui résumera votre journée. À la fin de l’année, du mois, de la semaine : admirez le petit montage automatique de votre vie passée. Dernière étape : recommencez à l’infini ! Petit bémol néanmoins avec la version gratuite, si vous manquez un jour il n’est pas possible d’y ajouter une vidéo les jours suivants, restez donc ponctuels.

Téléchargez l’application Leap Second cliquant ici

Todoist

Comment vivre sans « to do list » ? Si vous trouvez la réponse contactez-moi, en attendant, il y a Todoist. Disponible sur ordinateur et smartphone, vous pourrez enfin gérer vos listes triées par « projet » et par « ordre d’importance » partout avec vous, et elles se mettront à jour automatiquement lorsque vous ouvrez votre ordinateur. Petit bonus que j’adore et dont je ne peux plus me passer : Todoist est « intelligent » et lorsque vous ajoutez « demain 13h » à votre note, il la programme pour… le lendemain à 13h ! Un réel coup de cœur.

Téléchargez l’application Todoist en cliquant

J’espère que vous trouverez votre bonheur avec cette petite sélection d’applications iOS, n’hésitez pas à nous dire en commentaire lesquelles vous préférez !