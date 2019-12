Le Café Du Geek partenaire de l’IoT WEEK 2019 !

Depuis hier, lundi 2 décembre a lieu le salon IoT WEEK dans le nord de la France. Un salon d’une semaine orienté autour des nouvelles technologies et de l’internet des objets. Nous sommes partenaires du salon et nous serons sur place pour le couvrir et vous faire part de notre experience. Bien sur, si la SNCF le veut car on devait y aller jeudi…

Le Café Du Geek partenaire IoT Week ?

Encore une fois nous sommes partenaires d’un événement, après de nombreuses fois été partenaires avec des conférences sur les Startups Coréennes nous revenons à la maison !

L’IoT Week, c’est une semaine de manifestations dédiées à l’internet des objets dans les secteurs de l’industrie du futur, la ville du futur et leurs impacts sociétaux. Avec des sessions plénières, des conferences, rencontres, discussion et Hackathon sur des sujets de sociétés et des problématiques futures. Comme par exemple, les transports, l’IA, les villes intelligentes et les industries du futur !

En tant que partenaire IoT WEEK, nous allons couvrir l’événement à travers quelques articles sur les participants et le résultats du Hackathon de ce weekend. Nous irons sur place jeudi, vendredi ou samedi, cela dépendra réellement des grèves pour le coup… Ce qui est de sur, c’est que nous serons présents lors du Hackathon samedi et dimanche à Calais sur la Traçabilité et Sécurisation des flux de transport.

Un autre article va arriver dans la matinée pour vous expliquer plus en détail le programme du salon !

Si le salon IoT WEEK vous intéresse, n’hésitez pas à passer sur leur site.