Keynote 2019 : On découvre les nouveaux iPhone 11 et 11Pro !

On va faire le point sur chaque iPhone sorti, que ce soit le 11, ou bien sa variante Pro, ou Pro Max. On vous a aussi parlé de Apple TV+ et Apple Arcade dans cet article.

Le moins cher, l’iPhone 11

Apple annonce aujourd’hui la sortie de l’iPhone 11, doté d’innovations qui renforcent encore les performances du smartphone le plus populaire au monde et améliorent les fonctionnalités les plus utilisées au quotidien. Puissant et encore plus intuitif, le nouveau double appareil photo de l’iPhone 11 offre une qualité vidéo 4K 60fps sur smartphone et introduit (enfin !) le mode Nuit pour les photos.

Grâce à la puce A13 Bionic, le téléphone est capable de réaliser les tâches les plus exigeantes tout en restant opérationnel une journée entière sur une seule charge. Il peut également faire face aux intempéries grâce à une résistance à l’eau améliorée. 6 coloris sont proposés.

L’iPhone 11 Pro et Pro Max

Apple a dévoilé lors de sa Keynote l’iPhone 11 Pro et le Pro Max, une nouvelle gamme pro offrant des performances aux utilisateurs en quête de puissance.

Le nouvel écran pro Super Retina XDR affiche une luminosité jamais vue encore chez Apple. Le processeur A13 Bionic offre des performances inégalées et accomplit une prouesse technologique en prolongeant encore l’autonomie.

Un capteur ultra grand-angle, un grand-angle et un téléobjectif sont disponibles sur ce téléphone. De magnifiques photos vous attendent donc !. Sa qualité vidéo en fait un outil parfait pour réaliser des vidéos de tout type.

L’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max se déclinent dans quatre superbes finitions, parmi lesquelles un somptueux vert profond.

Les disponibilités

Ces téléphones seront disponibles à partir du 13 septembre en précommande. Si vous souhaitez les voir en Apple Store, ce sera à partir du 20 septembre !