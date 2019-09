Les petits trucs indispensables pour votre voiture 2.0 !

Votre voiture vous est indispensable ? Pour aller travailler, étudier, sortir, partir en vacances… On passe de longues heures au cours de notre vie dans notre voiture, alors autant bien l’équiper!

Jabra Tour – Le kit main libre Bluetooth pour voiture

Les possesseurs de voitures récentes sont équipés du Bluetooth, pour les autres vouloir simplement écouter la musique de son téléphone peut-être compliqué. Le kit main libre interdit depuis quelques années, l’alternative du kit main libre Bluetooth vient régler le problème. Musique, appels, guidage vocal…



promo Jabra Tour - Kit Mains Libres Bluetooth pour Voiture - Version FR - Noir Haut-parleur puissant de 3 watts gage d'un excellent son - HD Mic* pour une meilleure annulation du bruit

Voice Control vous permet de passer et prendre des appels avec le son de votre voix

Le support GPS « magnétique » pour téléphone

Aujourd’hui les TOMTOM et autres GPS du style sont quasiment obsolètes et remplacés par votre smartphone. Que vous utilisiez Waze, Google Maps, Plan… Posez simplement votre téléphone sur le support magnétique, et roulez. Il faut, évidemment, avoir une coque compatible. Allez lire notre test Pitaka pour trouver l’équipement adéquat.



promo pitaka Support Téléphone Voiture Magnétique Wireless Charging, MagMount Qi Recharge sans Fil Micro USB, 9 x Aimant N52-T, 3 Bases de Montage à... Compatible uniquement avec la série PITAKA MagCase. Recharge de votre téléphone en toute sécurité : Le capteur de température et le dispositif de la protection contre la surtension et la...

Trouvez votre support de voiture sans souci pendant la nuit : La conception de l'éclairage du logo PITAKA vous permet de trouver facilement le MagMount Qi quand il est sombre.

La coque « magnétique »

Afin de profiter au maximum de voiture, pourquoi ne pas opter pour un coque magnétique pour votre téléphone. Nul besoin de coller un aimant sur votre coque actuelle, puisqu’elle est directement compatible avec le support. Disponible dans une large gamme de smartphone.



Le chargeur « allume cigare », indispensable dans une voiture

Indispensable pour recharger votre smartphone, surtout lorsqu’il fait office de GPS, le chargeur allume cigare peut aussi servir à recharger d’autres appareils. Tablettes, téléphones des passagers… Opter pour un double port USB et USB-C permet d’être à l’abris de toutes surprises avec l’émergence de l’USB-C.



BlitzWolf Chargeur de Voiture USB C Charge Rapide, Mini Chargeur Allume Cigare 36W QC3.0 PD2.0 2 Quick Charge Type C + USB pour iPhone XS Max/XS/XR/X... 【Port Type C + USB】-- Possédez une tablette et un smartphone? Chargez deux appareils simultanément à pleine vitesse avec BlitzWolf SD4 chargeur de voiture rapide

【Chargeur de Voiture Sécuritaire】 -- Le BW-SD4 chargeur de voiture rapide usb c premium avec une protection de sécurité intelligente du contrôle de la température, des courts-circuits, des...

Bonne route !