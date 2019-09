À l’occasion de l’IFA 2019, Thomson a présenté deux nouveaux portables. Équipés de processeurs Intel Core i3, les notebooks NEO offrent pour un tarif que l’on peut qualifier d’accessible, des performances plutôt interessantes. Et pour ceux qui préfèrent un affichage plus grand et plus d’espace de stockage, le NEO X y répond avec les mêmes critères.

Thomson NEO Y : léger et juste ce qu’il faut

Cet ordinateur ultraportable est petit, fin et surtout léger. Pour autant, il dispose d’un écran Full HD de 14,1 pouces et d’un clavier full size. En fait, le secret réside dans l’optimisation de l’espace grâce un écran sans bords latéraux en verre et un clavier bord à bord.





Cela lui confère une certaine élégance, d’autant que son châssis est en métal, ce qui le rend également très solide. Il est disponible en gris, rouge et bleu.

Le SSD de 128 Go offre un espace de stockage pour y conserver photos et vidéos Full HD. La performance est également au rendez-vous avec un processeur Intel Core i3 et 4 Go de mémoire vive. En outre, les amateurs de photographies n’auront aucun problème pour retoucher les photos ! Ce NEO Y est au tarif de 399,99 euros.

Caractéristiques

Type: Notebook Windows 10

Écran: 14,1 pouces Full-HD

Processeur: Intel Core i3

Mémoire: RAM 4 Go, SSD 128 Go

Connectivité: Wi-Fi ac, Bluetooth 4.0,

Ports : 2 x USB 3.0, USB-C, mini-HDMI, lecteur cartes micro-SD, sortie casque

Extension stockage: SSD format M2

Autonomie: 10 heures

Dimensions: 32 x 23,9 x 1,6 cm

Poids : 1,65 kg

Coloris: rouge, gris et bleu

Thomson NEO X : de l’espace bien pensé

Également équipé d’un processeur Intel Core i3, le NEO X lui adjoint 8 Go de mémoire et un SSD de 512 Go. Autant dire que les performances et la réactivité sont au rendez-vous, tout comme l’espace disponible pour vos vidéos !

Le grand écran de 15,6 pouces Full HD sans bords et le clavier bord à bord offrent un confort parfait pour tous les travaux, tel que le tableur ou la retouche photo.





La connectique n’exclut rien et pourtant le notebook demeure fin et léger tout en étant résistant avec son châssis en métal. Ce NEO X est au tarif de 399,99 euros.

Caractéristique s

Type: Notebook Windows 10

Écran : 15,6 pouces Full-HD

Processeur: Intel Core i3

Mémoire: RAM 8 Go, SSD 512 Go

Connectivité : Wi-Fi ac, Bluetooth 4.0

Ports : USB 3.0, USB 2.0, USB-C, HDMI, lecteur cartes micro-SD, sortie casque

Autonomie : 6 heures

Dimensions: 35,9 x 24,2 x 3,1 cm

Coloris: rouge, argent et bleu

Deux configurations qui peuvent répondre à une large demande.

