Keynote Apple : iPhone 11 (Pro), iPad 7, Apple Watch series 5, etc. Le récapitulatif des annonces

Comme tous les ans en septembre, Apple tient une Keynote où l’entreprise annonce toutes ses dernières nouveautés. Cette année, plusieurs produits sont annoncés, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPad 7, Apple Watch Series 5 ou même Apple Arcade+ et TV+. Voici notre récapitulatif des annonces de la firme multinationale.

Apple Arcade+

Dès le début de la Keynote d’Apple, l’entreprise a introduit Apple Arcade. Celui-ci est un service sous forme d’abonnement dans lequel vous aurez accès à un grand catalogue de jeux vidéos. Au lancement le 19 septembre, seuls quelques jeux seront disponibles mais le catalogue s’agrandira de petit à petit. Le service sera accessible sur une grande partie des appareils Apple dont l’iPhone, iPod, iPad, Mac ou même Apple TV. Le tarif est fixé à 4.99€/mois.

TV+

Dans la section des services, la Keynote est aussi l’occasion pour présenter le Netflix par Apple, TV+. Comme Apple Arcade, TV+ est un abonnement qui permet d’accéder à des films, séries.. Apple a d’ailleurs ses propres originaux diffusés exclusivement sur TV+ . Enfin, son prix est fixé lui aussi à 4.99€/mois. Contrairement à Netflix, notez que TV+ est OFFERT pendant 1 an si vous achetez un nouvel appareil Apple (iPhone 11, iPad 7…) Son lancement est prévu le 1er novembre. Retrouvez notre article complet à ce sujet.

Apple iPad 7 : écran 10.2″, A10 Fusion, …

L’appareil idéal pour profiter de tous ces nouveaux services est bien évidemment l’iPad. C’est pourquoi Apple a aussi annoncé un nouvel iPad de 7ème génération, le successeur de l’iPad 6. L’écran passe de 9.7 pouces à un écran de 10.2 pouces, les performances sont cependant identiques avec la puce A10 Fusion. Toujours soucieux de l’environnement, le châssis de l’iPad 7 est constitué d’un aluminium 100% recyclé. Enfin, ce nouvel iPad sera disponible à partir 389€ (dès le 30 septembre)

iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max : Une révolution sur la photographie

Passons désormais au « One More Thing » de la Keynote d’Apple, l’annonce des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Ces trois nouveaux modèles bénéficient cette année d’un nouveau design et coloris. L’iPhone 11 se rapproche plutôt de l’iPhone Xr tandis que les versions Pro s’alignent avec les précédents Xs et Xs Max. Ces iPhone sont aussi désormais compatible avec Dolby Atmos.

Concernant l’écran des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, ils ont été renommé en « Super Retina XDR » et profitent d’une compatibilité avec Dolby Vision et une amélioration générale de la luminosité et des couleurs. L’iPhone 11 d’entrée de gamme se contente d’une dalle LCD Liquid Retina.

Les nouveautés les plus remarquables sont bien évidemment sur les caméras. En effet, ces nouveaux modèles proposent désormais la photographie en ultra grand angle, un mode nuit et un traitement logiciel beaucoup plus poussé. C’est grâce à leur nouveau processeur A13 Bionic qu’Apple a réussi à introduire un traitement de l’image pixel par pixel.

Enfin, ce nouveau processeur permet aussi une gestion beaucoup plus poussée de la consommation énergétique tout en gardant des performances supérieures par rapport aux Snapdragon 855 ou 855 Plus.

Ces nouveaux iPhone seront bientôt disponibles à la précommande à partir de 809€ pour l’iPhone 11, 1159€ pour l’iPhone 11 Pro et 1259€ pour l’iPhone 11 Pro Max. Des coques officielles seront bien évidemment disponibles pour ces nouveaux modèles.

Apple Watch Series 5

Enfin, pour terminer cette Keynote, Apple a présenté l’Apple Watch 5. Au programme, un nouvel écran always-on display et une autonomie améliorée le tout dans un châssis constitué d’aluminium 100% recyclé. Ils seront disponibles à la vente à partir de 449€ et 549€ pour sa version cellulaire. Notez aussi qu’une version en titane ou en céramique sont au choix.

Et si vous souhaitez économiser quelques euros à l’achat d’un iPhone tournez vous vers le reconditionné avec l’iPhone reconditionné Certifié 100% Apple de chez SMAAART.