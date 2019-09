Keynote Apple 2019 : Les annonces attendues du 10 septembre

La Keynote Apple 2019 a été annoncée pour le 10 septembre. On sait déjà que l’iPhone 11 ou plutôt, trois modèles seront présentés. On aura également, des nouvelles Apple Watch et de nouveaux iPad. Le MacBook Pro pourra être de la partie ainsi que Apple Arcade.

iPhone 11: un document de la firme dévoile des informations très précises

Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max de cette année 2019 ont les noms de codes N104, D42 et D43. L’entrée de gamme (à la sauce Apple) sera l’iPhone 11. Il embarquera 4 Go de mémoire vive. Les petits nouveaux embarqueront la version iOS 13.1, ce qui est plutôt inhabituelle chez Apple.

Il semble toutefois que cette version d’iOS ne sera pas installée sur les premiers iPhone livrés. En effet, le document confirme un correctif sécurité en version iOS 13.0.1, qui sera déployé au mois d’octobre.

Quatre nouvelles Apple Watch

Keynote Apple 2019 oblige, le montre connectée de Tim Cook aura quatre nouvelles variantes. Toujours sur ce même document, la grosse nouveauté sera le suivi du sommeil. On sait que la firme de Cupertino veut absolument que cette Watch soit un compagnon incontournable de notre santé. WatchOS 6 sera disponible et comme pour iOS, il y aura un correctif en octobre.

Deux nouveaux iPad

Avec les codes A2068 et A2198, Apple présentera des variantes d’iPad. Le premier sera une entrée de gamme. Le deuxième sera lui, le successeur de l’iPad Pro. La nouvelle version iPadOS 13 sera disponible au lancement qui aura lieu en octobre. À cette occasion, Apple pourra notamment refaire une Keynote consacrée aux nouveaux iPad.

Apple Arcade précisé à cette Keynote Apple 2019

Annoncé à la Keynote Apple du 25 mars 2019, ce nouveau service devrait être davantage détaillé le 10 septembre 2019. Le catalogue de jeux, le prix et la disponibilité seront précisés. La firme de Cupertino a l’ambition de devenir un acteur majeur de ce secteur en plein développement.

Côté MacBook Pro, on aurait un nouveau 16 pouces et surtout, avec un clavier revu et corrigé. À noter, que macOS 10.15 Catalina sera aussi disponible à la même date que iOS 13.

La Keynote Apple 2019 aura donc lieu le 10 septembre 2019 à 19 heures (heure de Paris) au Steve Jobs Teater.