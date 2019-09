NOMAD – Les protections Chic pour Apple et Pixel 3/3 XL

Grand consommateur de technologie, la quête d’une nouvelle protection pour smartphone ou autre accessoires est inlassable. Les goûts et les couleurs, on connaît la musique. Il existe un nombre incalculable de protections. Pour arborer un style chic et luxe, il y a maintenant NOMAD. Un style californien, et une adresse des locaux par la même occasion, NOMAD offre une collection en cuir pour iPhone, Google Pixel, Apple Watch mais aussi AirPods. On a voulu s’assurer de la qualité des produits, voici notre retour d’expérience.

Coque NOMAD iPhone X

La coque NOMAD pour iPhone XS est entièrement constituée de cuir. Celui-ci est issu de Horween à Chicago, l’un des plus vieux producteurs. La coque épouse parfaitement le smartphone et protège des chutes. Les boutons sont aussi protégés, une bonne chose pour amortir les chocs. Après plus de 2 mois d’utilisation et de nombreuses chutes dans l’eau (et même de l’alcool), la coque NOMAD est impeccable. Bien sûr, des traces sont présentes. Mais le cuir n’a pas gonflé, créé de bulles. Un petit produit par dessus et la coque NOMAD redevient comme neuve ! Il existe deux types de coques pour smartphone, une basique et l’autre permettant de garder 2 cartes près de soi. Elles sont disponibles sur le site officiel.

Protection AirPods

Nomad_AirPods

Tout comme la coque pour iPhone XS, la protection pour AirPods est issue de la même collection. Il suffit de venir glisser le boitier dans la protection et nous voilà rassurés. Le cuir apporte de la valeur aux meilleurs True Wireless du marché. Je n’ai pas testé de les plonger dans l’eau, mais après 2 mois, il n’y a aucune rayure ! De plus, voilà une idée pour être raccordé à son iPhone. Plusieurs coloris disponibles sur le site de NOMAD.

Bracelet Apple Watch en cuir

Nomad_Apple Watch

Clôturons le tour de la marque NOMAD en essayant leur bracelet en cuir pour Apple Watch. Le modèle reçu est le basique, à 69$. Mais pour ce prix, on doit vous avouer notre coup de coeur. La qualité est toujours brillante et le rendu est magnifique. Très agréable au poignet, le bracelet donne un look unique à la smartwatch.

Ainsi, c’est un avis très positif pour la marque NOMAD. Ils ont également d’autres produits, notamment des bracelets en Acier ou encore des stands pour recharger vos appareils. De quoi s’équiper entièrement chez eux, avec un look chic. Retrouvez toutes les infos sur leur site officiel.