iPhone XI d’Apple – On connait la date de sortie !

Pour satisfaire le plus possible sa clientèle en leur offrant des articles répondant à presque toutes leurs exigences, Apple redouble d’ingéniosité chaque année. Après le lancement, il y a quelques mois, de la paire de téléphones iPhone XS/iPhone XR, la marque à la pomme est restée sur sa faim quant à l’engouement qu’elle espérait susciter à travers ses deux bijoux de technologie. Elle a donc incité ses ingénieurs à travailler un peu plus pour un meilleur résultat. L’attente n’a pas été longue. Apple officialisera dans quelques jours son nouveau bijou, l’iPhone XI. Le premier iPhone sans la présence Jony Ive sur scène ? Mais quand pourrez-vous vous procurer cette nouvelle création et quelles sont ses qualités ?

Les forces de l’iPhone XI

Les modèles de l’iPhone XI sont des versions bien plus améliorées de tout ce que vous avez connu des produits Apple jusque-là. La marque à la pomme a décidé d’intégrer plus d’intelligence artificielle dans ses nouvelles merveilles. Vous trouverez des utilitaires de dernière génération qui vous permettront de tout faire avec votre téléphone. Vous serez séduit par son interface, sublimé par son appareil photo et rassuré par l’autonomie de sa batterie et sa facilité de charge. Des modèles de téléphone qui voudront à la fois se faire une place et un nom dans le domaine, mais qui s’évertueront à redonner le sourire aux clients de la marque qui sont restés sur leurs faims quant aux performances des modèles sortis avant eux.

Quand pourrez-vous offrir l’iPhone XI ?

Comme les modèles qui les ont précédés, les nouveaux modèles 2019 d’iPhone entreront sur le marché en suivant trois étapes. Dès le 10 septembre 2019, les keynotes pourront tester l’appareil et apporter leurs avis sur ses performances.

10, 13 et 20 septembre

Puis, le 13 septembre 2019, ce sera l’ouverture des précommandes des différents modèles (XI, XI Max et XIR). Mais, même après avoir passé vos commandes, il vous faudra attendre une semaine pour entrer en possession de votre produit. En effet, votre longue attente ne verra sa satisfaction que le 20 septembre 2019. À partir de cette date, vous trouverez l’iPhone XI (11) dans toutes les boutiques de la marque et celles de ses partenaires, distributeurs et revendeurs. Apple veillera à respecter, au jour près, ces dates pour ne pas causer du tort à sa clientèle.