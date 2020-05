Stadia Connect – Les nominés présentés sont…

Hier s’est tenu le Stadia Connect, un évènement proposé par Google en collaboration avec d’autres développeurs. Google mise sur cet évènement pour annoncer les jeux qui doivent sortir sur la plateforme Stadia dans les jours et mois à venir. Pour cette fois, nous avons eu de belles pépites à nous mettre dans la poche. Au programme nous avons eu le droit à des jeux AAA et parallèlement à des œuvres moins cotées, mais qui valent tout le détour. De futures fonctions ont également été montrées durant le Stadia Connect.

Octopath Traveler – Un monde à découvrir sur console, PC et Stadia

Dans Octopath Traveler, vous pouvez choisir entre huit personnalités, chacun d’eux possède leur propre épopée. Vous l’aurez compris, des histoires différentes pouvant aller de la vengeance à une forte remise en question de sa vie. Les personnages que vous pourrez incarner démarrent chacun leur aventure dans un endroit différent du monde dans lequel vous êtes. Au niveau du combat, tout se passera en tout par tour à l’image de Final Fantasy et d’autres œuvres du même style.

Square Enix ont présenté hier au Stadia Connect leur nouveau jeu, Octopath Traveler. C’est un jeu mélangeant des éléments 2D et 3D, appelé plus communément HD2D rappelant les graphismes de la Super NES. C’est avant tout un jeu de rôle tournant sur Unreal Engine 4. Octopath Traveler est dans un premier temps sorti en démonstration le 13 septembre 2017. Une seconde est quant à elle sortie en juin 2018 comportant les huit personnages. Il a d’abord été disponible sur la Nintendo Switch le 13 juillet 2018. Par la suite, le jeu sera alors accessible sur PC par le biais de Steam le 7 juin 2019. Sur Stadia, il est accessible depuis le 28 avril 2020.

De petits jeux seront aussi disponibles

Crayta disponible le gratuitement cet été

disponible le gratuitement cet été Get Packed disponible à partir du 28 avril 2020

Wave Break

Embr à partir du 1 er mai

Rock of Ages 3 disponible en juin

De gros jeux également annoncés au Stadia Connect

Google va également introduire dans sa liste de gros jeux. L’arrivée très attendue de PUBG est enfin réalisée pour de nombreuses personnes. Le jeu sera disponible dans son édition Pionner qui inclut le jeu de base, le pas survivant : cold front et un pack propre à Stadia. En parallèle, Google a également dévoilé une fonction intéressante. Le Click To Play est exclusif à Stadia et permet aux personnes de se mouvoir rapidement entre un contenu YouTube et le jeu en un simple clic.

Nous aurons parallèlement le privilège aux jeux d’Electronics Arts dont : Star Wars Jedi: Fallen Order pour cet automne. Ils n’ont pas émis d’annonces pour un second opus. Nous avons également le droit à deux sorties d’ici l’hiver de Madden NFL, un célèbre jeu de football américain. Le second jeu devant sortir en hiver est FIFA, alors faites chauffer les crampons. Les personnes qui seront ainsi abonnées à Stadia Pro pourront accéder gratuitement à :

PlayerUnknown’s Battlegrounds – Pioneer Edition

Zombie Army 4 disponible le 1er mai

disponible le 1er mai SteamWorld Heist disponible le 1er mai

disponible le 1er mai The Turing Test disponible le 1er mai

Les jeux qui doivent arriver dans le futur