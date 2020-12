Mi Watch Lite : une montre connectée Xiaomi qui a tout pour plaire ?

Publicité

En fin de semaine, Xiaomi a dévoilé l’arrivée d’une nouvelle montre connectée : la Mi Watch Lite. Ce second modèle profite notamment d’un design carré ainsi que de la présence d’un GPS.

Une fin d’année sous le signe de la montre connectée pour Xiaomi

Très peu de temps après avoir dévoilé la Redmi Watch, Xiaomi revient sur le devant de la scène des objectifs connectés avec la Mi Watch Lte. Découvrons ensemble ce que propose de nouveau le constructeur avec cette nouvelle montre connectée.

Mi Watch Lite : la montre connectée à mettre sous son sapin ?

Copie quasi conforme de la Redmi Watch, la Xiomi Mi Watch Lite est la version allégée de sa grande sœur sortie en novembre dernier, la Mi Watch. Côté design, on retrouve un châssis carré avec un écran tactile de 1,4 pouce pour une définition de 320 par 320 pixels. Comme toute montre connectée, celle-ci profite d’une luminosité automatique afin de s’adapter à la lumière ambiante.

Du côté des fonctionnalités, la nouvelle montre connectée s’équipe d’un compteur de pas ainsi que de 11 modes dédiés au sport. On retrouve ainsi la marche, la course, le cyclisme en plein air / en salle, la natation en eau libre / en piscine, le tapis roulant, le style libre, le cricket, le trekking et le trail. Sans grand étonnement, la Mi Watch Lite peut mesurer le rythme cardiaque, le suivi du sommeil et même vous aider à réduire votre stress grâce à des exercices de respiration. Petit bonus par rapport à la Redmi Watch, la présence d’un GPS.

La montre connectée peut bien évidemment permettre de répondre à des appels, voir les notifications ainsi que gérer la musique présente sur son smartphone. Cependant, aucune possibilité d’installer des applications tierces comme Spotify par exemple. 9 jours d’autonomie sont annoncés pour ce nouvel appareil.

Proposée en rose, ivoire, bleu et vert, la Xiaomi Mi Watch Lite n’a pour le moment aucune date de sortie ni prix.

